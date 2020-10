Rząd wprowadzi koleje obostrzenia, więcej nauki zdalnej

Rząd chce wprowadzić nowe obostrzenia w całym kraju. Do takich informacji dotarli dziennikarze RMF FM. Poważna zmiana ma dotyczyć wesel i nauki zdalnej w szkołach.

Rząd wprowadza coraz więcej ograniczeń. Z informacji RMF FM wynika, że poważna zmiana ma dotyczyć także wesel.Rząd chce całkowicie zakazać organizacji tych uroczystości w całym kraju. Ostateczna decyzja ma zapaść w środę wieczorem. Przekazana ma być w czwartek.



Obecnie jedynie w czerwonych strefach wesela są zakazane. W żółtych może w nich brać udział maksymalnie 20 osób. Nie można jednak organizować wesel w formie zabawy tanecznej.

Jak podaje radio, rząd szykuje też poważne zmiany w nauczaniu zdalnym. W tej chwili taka forma nauczania została wprowadzona w szkołach ponadpodstawowych i wyższych w strefach czerwonych. W strefach żółtych w tych samych rodzajach placówek prowadzona jest nauka hybrydowa. Teraz te zasady mogą objąć także najstarsze klasy szkoły podstawowej.

Z uwagi na liczbę zachorowań dodatkowe rygory raczej się pojawiają, decyzje będą zapadały z terminem wejścia w życie w weekend albo od początku przyszłego tygodnia - zapowiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Zapewniał, że rząd nie chce wprowadzać takiego lockdownu jak wiosną.

"Czwartek jest takim dniem, kiedy będziemy wskazywać na kierunki działań, jeżeli chodzi o środki profilaktyczne w zakresie walki o zdrowie i życie naszych obywateli. Dlatego w czwartek będą ogłoszone decyzje, a termin wejścia to albo weekend, albo początek następnego tygodnia, tak jak to było dotychczas" - wyjaśnił.

Pytany, czy to nie będzie już lockdown, rzecznik przekonywał, że "gdy popatrzymy na wiosnę tego roku, to jednak widzimy zasadniczą różnicę, chociażby w zakresie mobilności obywateli w kraju". "Przecież mamy dane statystyczne, które pokazywały jeszcze tydzień temu, że mobilność obywateli, czyli przemieszczanie się po kraju oraz przemieszczanie w ramach miast, jest właściwie identyczne jak przed rozpoczęciem epidemii. W związku z tym trudno mówić o takiej sytuacji, że to jest lockdown" - powiedział.