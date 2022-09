Rząd zdecydował w sprawie płacy minimalnej. Będzie 3490 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 3010 zł brutto i stanowi 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej. W tym roku stawka godzinowa powiązana z wysokością minimalnej pensji została ustalona w wysokości 19,70 zł.

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3600 zł, minimalna stawka godzinowa 23,50 zł.

Ponad trzy miliony osób zostaną objęte podwyżką związaną z minimalnym wynagrodzeniem.

- Ta płaca minimalna będzie odpowiadała na sytuację ekonomiczną, w której jesteśmy. To, co podkreśla strona pracodawców i strona społeczna, to relacja pomiędzy wysokością przeciętnego wynagrodzenia a płacą minimalną - ona w Polsce systematycznie wzrasta. Jesteśmy liderem jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej i przede wszystkim staramy się inwestować w polskie rodziny, utrzymać stabilny rynek pracy, co nam się udaje i aby Polska była nowoczesnym, dobrze rozwijającym się państwem" - podsumowała minister Maląg.