Rzecznik MŚP: Dochód na potrzeby składki zdrowotnej powinien być ustalany jak dla celów podatku PIT

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz w piśmie z 29 grudnia 2021 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego, a w styczniu 2022 r., do Sekretarza Stanu Artura Sobonia w Ministerstwie Finansów zwrócił się o pilne przeprowadzenie zmian legislacyjnych w tzw. Polskim Ładzie ze względu na bardzo szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy zawarte w ustawie. We współpracy z Ministrem Arturem Soboniem oraz Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji Posłem na Sejm RP Bartłomiejem Wróblewskim udało się wypracować rozwiązania w zakresie umożliwienia uwzględniania w podstawie wymiaru składki zdrowotnej różnic remanentowych i odpisów amortyzacyjnych.

– Cieszę się, że zmiany poszły w dobrym kierunku i Parlament ma szansę zdążyć je uchwalić jeszcze przed 20 lutego. W tej chwili w Sejmie powinny także ruszyć jak najszybciej prace dotyczące m.in. zasad obliczania dochodu z działalności pozarolniczej dla celów składki zdrowotnej. Dochód na potrzeby składki zdrowotnej powinien być ustalany w taki sam sposób jak dla celów podatku PIT, a przedsiębiorcy powinni mieć możliwość opłacania składki zdrowotnej miesięcznym ryczałtem i dopiero po złożeniu rocznego zeznania PIT, rozliczenia ostatecznego składki – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.