Rzecznik MŚP ma zastrzeżenia co do projektu ustawy o „podatku od cukru”

Rzecznik MŚP wysłał do Ministrowi Zdrowia uwagi do projektu ustawy wprowadzającej tzw. „podatek od cukru”. W ocenie Rzecznika MŚP, analizy i założenia do projektu winny zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP.

Ponadto, „pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych oraz uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu projektu na inne branże niż te bezpośrednio zainteresowane” – czytamy w oświadczeniu Rzecznika MŚP.

Zwraca między innymi uwagę, iż pomimo oczywistego wpływu na funkcjonowanie firm z sektora MŚP, o projekcie dowiedział się on bezpośrednio ze środowiska przedsiębiorców, a nie od wnioskodawcy.