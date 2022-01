Rzecznik MŚP o Polskim Ładzie: Potrzebne zmiany w systemie opłacania składki zdrowotnej

- Polski Ład to bardzo duża reforma podatkowa, która odwraca zasady płacenia składek i podatków oraz wpływa na bardzo wiele dziedzin życia. Chcieliśmy wydłużenia vacatio legis, ale rząd zdecydował inaczej. Stało się to, co musiało się stać - wejście w tak skomplikowany system w tak krótkim czasie spowodowało, że przedsiębiorcy i doradcy podatkowi nie wiedzą, jak interpretować poszczególne zapisy - mówił rzecznik MŚP, Adam Abramowicz na Połączonym Posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki i Rozwoju.