Rzecznik MŚP: Ulgi w płaceniu składek ZUS powinni otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do premiera Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą. Dzięki temu pomoc będą mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów.

Jak tłumaczy Rzecznik MŚP, w obecnej sytuacji, pokrywanie bieżących kosztów przez firmy staje się niezwykle trudne, a często zupełnie niemożliwe. Dotyczy to zwłaszcza tych kosztów, których wysokość nie zależy od poziomu osiąganego przychodu. Do tej kategorii należą przede wszystkim składki na ZUS za przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zrzeszeni w 204 organizacjach członkowskich Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców doceniają podjęte przez Rząd i Prezydenta RP starania, zmierzające do złagodzenia tego dotkliwego problemu. Zaproponowane rozwiązania są jednak niewystarczające. Adresowane są bowiem tylko do mikroprzedsiębiorców, którzy w lutym osiągnęli przychód nie większy niż trzykrotność prognozowanego średniego wynagrodzenia w 2020 roku, czyli około 15 600 zł. Przy takim obwarowaniu z pomocy będą mogły skorzystać głównie firmy jednoosobowe albo z jednym czy dwoma pracownikami.

- Niezwykle ważne jest, aby wsparcie mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów. W narodowym interesie leży bowiem utrzymanie na rynku firm zatrudniających wielu pracowników. Gwałtowny i skokowy wzrost bezrobocia byłby dla Polaków niezwykle bolesny – czytamy w liście Adama Abramowicza.

- Taką właśnie powszechną, skierowaną do wszystkich, pomoc zaproponował Prezydent Andrzej Duda dla rolników. Rolnictwo w Polsce jest już bardzo rozwiniętą gałęzią gospodarki, a rolnicy są w zasadzie przedsiębiorcami branży rolnej, zatrudniającymi często wielu pracowników i osiągającymi duże obroty. System pomocy przewidziany dla tej grupy społecznej przez Prezydenta jest prosty, niesformalizowany i adekwatny do wyjątkowej sytuacji. Zwracam się więc do Pana Premiera z prośbą o zastosowanie tego samego mechanizmu pomocy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – dodaje Rzecznik MŚP.

- Jestem przekonany, że wykorzystanie tego samego modelu pomocy dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą będzie rozwiązaniem prostym i szybkim do wdrożenia, a jednocześnie sprawiedliwym społecznie. Jednocześnie skutek budżetowy takiej regulacji, szacowany na około 4 mld zł – przy deklarowanym wsparciu gospodarki w wysokości 212 mld zł – nie wydaje się być nadmierny - ocenia.