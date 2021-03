Rzecznik MŚP wnioskuje o szczepienia pracowników handlu

Pracownicy sektora handlu są bardziej narażeni na zakażenie wirusem COVID-19, fot. Shutterstock

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Zdrowia o szybkie zakwalifikowanie do szczepień pracowników handlu.

W piśmie do Ministra Zdrowia Rzecznik MŚP Adam Abramowicz podkreślił, że pracownicy sektora handlu ze względu na specyfikę pracy mają codziennie kontakt z setkami klientów, przez co są bardziej narażeni na zakażenie wirusem COVID-19.

- Zaszczepienie pracowników sektora handlu jest niezmiernie ważne, aby umożliwić ciągłość funkcjonowania obiektów handlowych. Szybsze uwzględnienie tej grupy w Narodowym Programie Szczepień zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników handlu i klientów, robiących zakupy w obiektach handlowych - napisał Adam Abramowicz w liście do szefa resortu zdrowia.

Rzecznik zwrócił się z wnioskiem o przychylenie się do sugestii przedstawicieli organizacji pracodawców sektora handlu, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, o szybkie zakwalifikowanie do szczepień pracowników handlu. Zdaniem rzecznika wzrastająca epidemia grozi zwiększoną absencją wśród pracowników i może utrudnić właścicielom zapewnienie koniecznej obsady do obsługi sklepu.