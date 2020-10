Rzecznik MŚP występuje do MZ w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych

Rzecznik MŚP chce twardych regulacji ws. maseczek, fot. Shutterstock

Rzecznik MŚP ponownie występuje do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych z pytaniem, czy planowane są zmiany legislacyjne w celu unormowania tego obowiązku w akcie rangi ustawowej.

Pismem z dnia 4 września 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Zdrowia w związku z wątpliwościami co do uprawnienia pracownika sklepu lub innego obiektu handlowego do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa oraz ewentualnej odpowiedzialności pracownika/przedsiębiorcy z tego tytułu. W aktualnym stanie prawnym obowiązek ten jest uregulowany w § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wątpliwości związane z powyższą regulacją zgłaszał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.

W odpowiedzi z dnia 11 września 2020 r. Minister Zdrowia zajął stanowisko, zgodnie z którym „Uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży w rozumieniu art. 135 Kw, to nie tylko regulacje prawne, ale też zasady obowiązujące w danej jednostce. Uzasadniona przyczyna jest pojęciem dość szerokim i nie ma charakteru zamkniętego. Zatem publiczne poinformowanie kupującego o warunkach zakrywania ust i nosa jako warunku sprzedaży w ocenie Ministra Zdrowia powinno wyłączyć możliwość zastosowania art. 135 kw". Ponadto, w ocenie Ministra Zdrowia przedmiotowa regulacja wpisuje się przede wszystkim w normy prawa cywilnego, a publiczne poinformowanie o warunku zakrywania ust i nosa należy uznać jako warunek początkowy do skutecznego skorzystania z oferty sprzedaży przez kupującego.

W ocenie Rzecznika MŚP powyższa odpowiedź wydaje się być niewystarczająca w kontekście wciąż narastających wątpliwości względem tego problemu. Dlatego pismem z dnia 25 września 2020 r. Rzecznik MŚP ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia w tej sprawie, dodatkowo zadając pytanie, czy planowane są zmiany legislacyjne w celu unormowania przedmiotowego obowiązku w akcie rangi ustawowej. Rzecznik MŚP podniósł bowiem, że w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej głosów kwestionujących podstawy prawne, na których opiera się obowiązek zakrywania ust i nosa, w tym głośne orzeczenia Sądów Rejonowych w Kościanie i Suwałkach. W powyższych orzeczeniach sądy podniosły, że obowiązek zakrywania ust i nosa powinien być osadzony w ustawie. Podobne stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich, w ocenie którego obowiązek zakrywania twarzy i nosa został nałożony z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Rzecznik MŚP, mając na uwadze konieczność zapewnienia pewności prawa, uważa, że kwestia obowiązku zakrywania ust i nosa wymaga interwencji legislacyjnej na poziomie ustawowym.