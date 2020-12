Są środki na szkolenia dla firm z sektora żywności wysokiej jakości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła MDDP SA Akademia Biznesu realizację projektu pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości" z programu POWR. Adresatami projektu są przedsiębiorstwa działające w sektorze żywności wysokiej jakości (PKD. C. 10, z wyjątkiem PKD C. 10.9) z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie, zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

1) dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

2) organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

3) zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

4) magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

5) zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.



Rejestracja uczestników jest możliwa do 15.12.2020 r., poprzez link poniżej:

https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid#formularz Kolejny proces rekrutacji potrwa do 31.12.2020 r., a wsparcie będzie realizowane do 31.03. 2021 r.



Rekomendowaną formą wsparcia są szkolenia. Maksymalna kwota dofinansowania na osobę to 7 767, 20 zł netto. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa" dostępny na stronie projektu:http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).



Projekt opracowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem w ramach konkursu dla działania 2.21 typ 4 PO WER Kompetencje dla sektorów tj. „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji".