Sąd online wyda wyrok nawet w czasach koronawirusa

Ultima Ratio, pierwszy Elektroniczny Sąd Arbitrażowy, od początku swojej działalności rozpoznał ponad 100 spraw. Obecnie, w związku z zaistniałą sytuacją, sąd otrzymuje coraz więcej zapytań dotyczących możliwości rozstrzygania sporów. Wśród zainteresowanych są nie tylko firmy, lecz także kancelarie prawnicze.



Elektroniczny arbitraż Ultima Ratio to alternatywa środowiska notarialnego dla sądów powszechnych – wiążący wyrok zapada w czasie nie przekraczającym 3 tygodni a wszystkie czynności prawne wykonywane są zdalnie. Wyrok Ultima Ratio ma zgodnie z polskim prawem taką samą moc prawną jak rozstrzygnięcie przed sądem powszechnym.

– W ostatnich tygodniach widzimy wzmożone zainteresowanie naszymi usługami zarówno ze strony przedsiębiorców jak i przedstawicieli kancelarii prawniczych. Ci pierwsi chcą w bezpieczny sposób, dochodzić swoich praw: bez rozpraw i bez konieczności fizycznego stawiania się gdziekolwiek. Z kolei ci drudzy, oferować swoim klientom alternatywną, szybszą, możliwość rozstrzygania spraw spornych – mówi Krzysztof Stańko, współtwórca Ultima Ratio, Pierwszego Elektronicznego Sądu Arbitrażowego. – Obecnie, kiedy sądy powszechne de facto wstrzymały działanie, a rozprawy są odwoływane, firmy mogą przenieść swój spór do internetu – prognozuje Krzysztof Stańko.

Ultima Ratio rozpatruje sprawy gospodarcze, w których stronami są firmy i przedsiębiorstwa. Żeby złożyć pozew, obydwie strony muszą zgodzić się wcześniej na rozstrzygnięcie sporu właśnie przez Ultima Ratio i podpisać stosowną umowę. Firmy, które nie zawierają z klientami umów na piśmie, mogą też umieścić Ultima Ratio jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów w ogólnych warunkach sprzedaży. Po wprowadzeniu zapisu arbitrażowego, druga strona nie może się wycofać, ani zrezygnować. Sprawę taką można oddać tylko do Ultima Ratio. Przepisy mówią bowiem, że w razie wniesienia jej do sądu powszechnego, sąd ten powinien ją na wstępie odrzucić.

– W Ultima Ratio nie ma dojazdów do sądu, nie ma delegacji, nie trzeba się spotykać. Wszystko jest prowadzone online. Złożenie pozwu trwa kilka minut. Dowody można nagrać i przesłać komórką z każdego miejsca, w którym jest dostęp do internetu. Arbitrzy – notariusze przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy RP – mają 3 tygodnie na wydanie wyroku. To znacznie krócej niż średni czas trwania sprawy gospodarczej w polskim sądzie powszechnym, który według Banku Światowego wynosi nawet 685 dni. Nawet teraz jeśli komuś zależy na rozstrzygnięcie szybko spornej sprawy można podpisać aneks do wcześniej zawartej umowy, który wskaże Ultima Ratio jako właściwy sąd. Wyrok Ultima Ratio zgodnie z polskim prawem ma taką samą moc prawną jak sądu powszechnego – dodaje Krzysztof Stańko.