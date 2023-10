Sąd po stronie Komputronika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że miało miejsce niewłaściwe zastosowanie przez organ podatkowy mechanizmu recharakteryzacji w stosunku do rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej Komputronik. Spółka działała zgodnie z wytycznymi otrzymanej z Ministerstwa Finansów indywidualnej interpretacji podatkowej.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale pokazuje naszą rzetelność w prowadzeniu rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na co dzień sami stosujemy wiele systemów kontroli wewnętrznej, by nasza dokumentacja podatkowa administrowana była w transparentny i profesjonalny sposób. Od samego początku byliśmy przekonani, że racja jest po naszej stronie. W przeszłości błędne decyzje Urzędów Skarbowych spowodowały to, że musieliśmy podjąć decyzję o restrukturyzacji naszej firmy. Przeprowadziliśmy ją jednak sprawnie i z sukcesem. Teraz wzmacniamy swoją pozycję na rynku i zwiększamy nasze udziały rynkowe – podkreśla Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Grupy Komputronik.