Samoregulacja franczyzy to krok w dobrym kierunku (wywiad)

Kodeks Dobrych Praktyk powstał po to, aby promować najlepsze standardy działania modeli franczyzy, fot. Shutterstock

Polska Organizacja Franczyzodawców oraz organizacje franczyzobiorców i franczyzodawców przyjęły założenia do Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Czy samoregulacja pomoże w rozwiązaniu problemów, z którymi dziś borykają się przedsiębiorcy? Rozmawiamy z Pawłem Traczem, przewodniczącym Zespołu ds. Franczyzy przy Rzeczniku MŚP.

Jak w Pana ocenie franczyza radzi sobie w czasie pandemii. Czy rząd i przedsiębiorcy odrobili lekcje z pierwszej fali?

Ostatnie miesiące pokazały, że franczyza może być bezpiecznym portem wobec niepewności gospodarczej związanej z koranakryzysem. Trudna sytuacja na rynku pracy powoduje, że wiele osób rozważa działalność na własny rachunek. O wiele łatwiej jest stawiać pierwsze kroki jako przedsiębiorca ze stabilnym partnerem. Ma to znaczenie zarówno na poziomie finansowym – na rynku jest wiele systemów, które oferują przystępną wysokość wkładu własnego, jak i marketingowym – szczególnie w pandemii klienci wybierają sprawdzone marki sklepów, z przewidywalnym asortymentem i gwarancją spełniania norm bezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Rzecznik MŚP chce wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc z tarczy branżowej

Paweł Tracz, przewodniczący Zespołu ds. Franczyzy przy Rzeczniku MŚP, fot. mat. pras.

Polska Organizacja Franczyzodawców oraz organizacje franczyzobiorców i franczyzodawców, zrzeszone w Zespole ds. Franczyzy przy Rzeczniku MŚP, którego jest Pan przewodniczącym, przyjęły założenia do Kodeksu Franczyzy, które pozwolą ulepszyć jakość współpracy franczyzowej w Polsce. Proszę opowiedzieć nam o tych założeniach.

Przeczytaj także: GK Specjał ma już prawie dziesięć tysięcy sklepów

Na początek chciałbym podkreślić, że przyjęcie założeń do Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy to ogromny sukces. Nie byłby on możliwy bez inicjatywy i wsparcia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Pana Adama Abramowicza. Ale podkreślenia wymaga także ogrom pracy i dobrej woli, jaką podczas 6 miesięcy pracy wykazały zarówno strona franczyzodawców, reprezentowanych przez POF, ale także Polską Izbę Handlu czy Konfederację Lewiatan oraz strona franczyzobiorców pod postacią trzech organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, które mam przyjemność reprezentować, Stowarzyszenia Ajentów i Franczyzobiorców oraz Związku Aptek Franczyzowych. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na rynku franczyzy w Polsce.

W pracach Zespołu wielokrotnie podnoszony był wątek skomplikowanych umów i ograniczonej wiedzy franczyzobiorców przed podpisaniem umowy współpracy. W założeniach do Kodeksu Dobrych Praktyk znalazł się zapis obligujący franczyzodawców do przedstawienia treści umowy oraz innych istotnych informacji na 14 dni przed podpisaniem umowy. Tak, aby kandydat na franczyzobiorcę miał okazję nie tylko się z nimi zapoznać, ale i skonsultować ze specjalistami. Jest także cała sekcja o tym, co powinna zawierać umowa franczyzowa, m.in. informacje o kosztach własnych, czy o zasadach wprowadzania instrukcji. W założeniach kodeksowych podjęliśmy także kwestię nadmiernych kar wobec franczyzobiorców – franczyzodawcy nie będą mogli nadużywać tego elementu, co zostało wprost zaczerpnięte z wniosków z raportu, jaki przygotował niedawno Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zapisaliśmy także, że powinna powstać Komisja Arbitrażowa, która umocowana osobą Rzecznika MŚP zapewniłaby, że Kodeks będzie rzeczywiście przestrzegany, a nie zostanie martwym dokumentem.