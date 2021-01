Sanepid przegrywa w sądzie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoczął rozpatrywanie skarg na nałożone przez sanepid kary za łamanie obostrzeń. Spraw jest ponad 100, sędziowie w ciągu trzech dni wydali orzeczenia w 21 przypadkach. Wyrok brzmi tak samo: stwierdzono nieważność decyzji - podaje radiozet.pl.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył w dniach 12-14 stycznia 2021 dokładnie 21 spraw dotyczących kar nałożonych przez sanepid – w większości dotyczyły one nieprzestrzegania obostrzeń przez osoby indywidualne. We wszystkich przypadków stwierdzono, że nie było podstaw prawnych do karania.



Dużo wskazuje na to, że podobnych wyroków mogą spodziewać się przedsiębiorcy, którzy otworzą się mimo wprowadzonych przez rząd zakazów.

