Sędzia odroczył zgromadzenie wierzycieli spółek Piotra i Pawła do 2 marca

Poznaniak 2020-02-25 07:27:17

Definicja jest dość prosta! Miałem przyjemność rozmawiać z Panami ze Spara ich wyobrażenie jest takie ze klient przyjdzie do nich bo to jest Spar największa sieć franczyzowa na świecie! Nie musza walczyć cena nie musza walczyć promocjami ani szerokim asortymentem! W RPA to działa ma działać i w Polsce.



Na przeciwko Blue City w Warszawie jest Hiper Carrefour niedaleko Leclerc przykrywają ich czapka pod każdym względem.



Osiągnięciem poziomów obrotu Piotra i Pawła to mrzonki, straty finansowe na sklepach przejętych przez PIP będą kolosalne