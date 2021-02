Senat z ustawą, która pomoże wypłacać odszkodowania przedsiębiorcom

fot. shutterstock

Do sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przedsiębiorcom ma przysługiwać odszkodowanie w wysokości 70% poniesionej szkody majątkowej.

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przedsiębiorcy, który poniósł szkodę majątkową w następstwie wprowadzenia ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, służyło roszczenie o odszkodowanie za szkodę majątkową poniesioną od dnia wprowadzenia tych ograniczeń, nakazów lub zakazów.

Wśród zapisów projektu czytamy m.in.:

"Odszkodowanie przysługuje od Skarbu Państwa w wysokości 70% poniesionej szkody majątkowej pomniejszonej o równowartość bezzwrotnej pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2.

Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli szkoda majątkowa powstała wyłącznie z winy

przedsiębiorcy lub z winy osoby trzeciej."

" Decyzję w sprawie odszkodowania wydaje wojewoda właściwy ze względu na

miejsce powstania szkody majątkowej. (...) Odszkodowanie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji przyznającej odszkodowanie".

W uzasadnieniu projektu czytamy, że będzie to droga alternatywna w stosunku do zasad ogólnych zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, ale wysokość odszkodowania przysługującego od Skarbu Państwa będzie ograniczona do 70% poniesionej szkody majątkowej. Poszkodowany przedsiębiorca będzie mógł zatem skorzystać z przepisów projektowanej ustawy (licząc się z niższym

odszkodowaniem) albo wnieść powództwo przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie

przepisów art. 417, art. 4171 lub art. 4172 Kodeksu cywilnego.

Szacując wysokość szkody przedsiębiorca powinien uwzględnić bezzwrotną pomoc otrzymaną na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Odszkodowanie przysługiwać ma od Skarbu Państwa. Nie będzie ono przysługiwać, jeżeli

szkoda majątkowa powstanie wyłącznie z winy poszkodowanego lub z winy osoby trzeciej.