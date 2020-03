Skarbówka nie odpuszcza spółce Jerzego Mazgaja

Krakchemia otrzymała we wtorek dwie decyzja małopolskiego fiskusa. Obie – z punktu widzenia spółki – negatywne. Krakchemia musi zapłacić kilkadziesiąt milionów złotych.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie podtrzymał dwie decyzje Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie rozliczeń podatkowych Krakchemii, gdzie największym akcjonariuszem z niemal jedną trzecią udziałów jest Jerzy Mazgaj. Obie zapadły 9 marca. Do spółki dotarły 24 marca.

Pierwsza, podtrzymana przez drugą instancje fiskusa decyzja dotyczy „zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres styczeń-listopad 2014 r., w wyniku którego do dopłaty przypada kwota główna 15,8 mln zł wraz z odsetkami. Druga podtrzymana w mocy decyzja dotyczy rozliczeń od marca 2013 r. do listopada 2013 r., w wyniku którego do dopłaty przypada kwota 16,3 mln zł wraz z odsetkami.

Krakchemia nie zgadza się z tymi decyzjami i zapowiada wejście na drogę sądową. - Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu drugiej instancji. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - czytamy w komunikatach.

Krakchemia poinformowała również, że decyzja organu drugiej instancji jest wykonalna.

To nie jedyny zatarg tej spółki z fiskusem. Pod koniec grudnia Krakchemia poinformowała o decyzji aparatu skarbowego, że musi dopłacić 8,8 mln zł (plus odsetki) tytułem rozliczeń VAT za okres styczeń-grudzień 2015 r.

Po trzech kwartałach 2019 roku spółka miała 4,6 mln zł straty wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 147,1 mln zł wobec prawie 172 mln zł rok wcześniej. Szacując ostrożnie przychody w skali całego roku na ok. 200 mln zł (w 2018 wyniosły 225, ale dane za trzy kwartały pokazują spory spadek), okazałoby się, że Krakchemia musi oddać fiskusowi 20 proc. swoich przychodów, bo suma żądań skarbówki to ok. 40 mln zł.