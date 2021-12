Sklepy i magazyny do 2025 r. muszą zainstalować stacje ładowania elektryków

2 grudnia br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 8 grudnia i wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają na celu ułatwienie oraz przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce, a także dostosowanie istniejących przepisów do dyrektyw UE.

Jednym z nowych rozwiązań wprowadzanych przez nowelizację jest obowiązek projektowania oraz budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w sposób zapewniający zainstalowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności

Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają na celu ułatwienie oraz przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce, a także dostosowanie istniejących przepisów do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawach promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej.

Jednym z nowych rozwiązań wprowadzanych przez nowelizację jest obowiązek projektowania oraz budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w sposób zapewniający zainstalowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Obowiązek ten będzie miał zastosowanie również w przypadku istniejących budynków niemieszkalnych z więcej niż 20 stanowiskami postojowymi (takich jak np. sklepy, hotele, magazyny, budynki biurowe) oraz budynków poddawanych przebudowie albo remontowi.

Na czym polega i kogo dotyczy zmiana?Nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która przewiduje obowiązek wyposażania stanowisk postojowych przynależnych do nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych we wstępną infrastrukturę kanałową, a w odniesieniu do budynków niemieszkalnych – również w punkty ładowania.