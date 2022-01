Sklepy muszą zmienić stawki VAT w kasach. Jakie to koszty?

Tomasz Walczak, dyrektor marketingu sieci Intermarche wskazuje, że zmiana stawek VAT w kasach i cenówek przy półkach to ogromne obciążenie dla sklepów. - Część oferty - tej centralnej, zmienimy w dość prosty sposób (z 31 stycznia na 1 lutego) z poziomu centrali, za pomocą naszych systemów informatycznych. Ale Intermarche to franszyza oparta na lokalnych przedsiębiorcach, którzy w szereg produktów zaopatrują się lokalnie. Zmiany tych produktów będą wymagały osobnych, praco- i czasochłonnych procesów w każdym sklepie oddzielnie - wskazuje Tomasz Walczak. - Nie umiem dziś wskazać jaki to będzie dokładnie koszt finansowy, ale wiemy, że będzie on ogromnym obciążeniem dla sklepów. Dodatkowo zmiana cen musi znaleźć odzwierciedlenie także na półkach. W ramach regularnej zmiany oferty zmieniamy max. do 2000 cenówek. Z 31 stycznia na 1 lutego będziemy musieli zmienić ich 6000, a w największych naszych marketach nawet 8000, bo tyle produktów z oferty naszej sieci zostanie objęte redukcją VAT z 5 na 0 proc. Szacujemy, że cały pierwszy tydzień lutego musimy przeznaczyć na zmiany cen na półkach, aby były tożsame z tymi, które w systemie od 1 lutego będą już niższe - informuje Tomasz Walczak.

Kolejna sprawa to koszt jaki poniesie cała sieć z tytułu "zamrożenia" możliwości dopasowania cen do podwyżek rynkowych. - Wszyscy nasi dostawcy podnoszą ceny, nie dlatego że chcą więcej zarabiać, ale dlatego, że rosną ich koszty, choćby te związane z energią, kosztami opakowań, czy transportem. Natomiast od nas detalistów, w tym od Intermarche, oczkuje się zatrzymania tego procesu. I wkładając w to duży wysiłek finansowy oraz organizacyjny zgodnie z prawem, zrealizujemy obniżki, nie prowadząc przy tym działań wyprzedzających, jak nasza konkurencja, polegających na tym by "podnieść dziś, by obniżyć jutro i w efekcie mieć tyle samo albo nawet więcej" - deklaruje Tomasz Walczak, dyrektor marketingu Intermarche.