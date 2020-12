Słabszy może więcej

fot. shutterstock

UOKiK nałożył na właściciela Biedronki, spółkę Jeronimo Martins Polska, karę w wysokości aż 723 mln zł. Znana sieć sklepów miała nadużywać przewagi kontraktowej względem swoich dostawców poprzez wymuszanie rabatów już w trakcie realizacji zawartych wcześniej umów.

Działania urzędu komentuje dla nas dr Katarzyna Witkowska, adwokat, szef praktyki rozwiązywania sporów i przestępczości gospodarczej w CRIDO Legal.

Jakkolwiek nałożona kara jest rekordowa, a spółka już zapowiedziała podjęcie stosownych kroków prawnych w celu jej podważenia, to działanie polskiego urzędu jest tylko jednym z przykładów coraz wyraźniej widocznej interwencji państw europejskich w celu zapewnienia równowagi kontraktowej w przypadku relacji mniejszych przedsiębiorców z potentatami. Działania te zaobserwować można zarówno na polu wykonawczym, czego namacalnymi i zazwyczaj bardzo dotkliwymi egzemplifikacjami są kary nakładane przez urzędy antymonopolowe. Sankcjonowane są takie działania jak zmowy cenowe, ograniczanie dostępu do rynku czy wymuszanie określonych zachowań lub postaw u mniejszych przedsiębiorców czy konsumentów. Komisja Europejska jest coraz mniej pobłażliwa dla takich gigantów jak Amazon, Apple, Facebook czy Google. Wszystko po to, by europejski rynek zapewniał równy dostęp zarówno tym wielkim, jak i tym małym.

Zmiany dzieją się także w obszarze regulacji prawnych, w tym również krajowych. W wielu bataliach sądowych, z różnym efektem próbowano przekonywać, że równorzędne traktowanie przedsiębiorców, niezależnie od ich specjalizacji, pozycji rynkowej czy wreszcie wielkości, na gruncie przepisów prawa cywilnego i procedury cywilnej prowadzi na manowce. W tym roku polski ustawodawca zdecydował się na milowy krok w tym zakresie. Od 1 czerwca osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą powoływać się na niedozwolone postanowienia umowne nieuzgodnione z nimi indywidualnie (w szczególności te, które zawarte są w ogólnych warunkach umów czy regulaminach świadczenia usług), odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa czy też korzystać z rękojmi za wady – podobnie jak jest to w przypadku konsumentów. Warunkiem jest, by umowa nie wpisywała się w zawodowy charakter działalności przedsiębiorcy.

W dużym uproszczeniu, osoba prowadząca mały sklep czy świadcząca usługi kosmetyczne w relacjach z bankiem, siecią telefonii komórkowej czy ubezpieczycielem nie jest już traktowana jak równorzędny partner, co z powodów oczywistych było daleko posuniętą fikcją. W opisanych sytuacjach prawo przyznaje takiemu przedsiębiorcy ochronę niemal równą z konsumentem. Co innego, jeśli zamawiana od innego kupca usługa jest bezpośrednio związana z podstawową działalnością mikroprzedsiębiorcy – wtedy poziom wiedzy i znajomość rynku w danym obszarze uzasadnia bardziej rygorystyczne traktowanie także w odniesieniu do zawieranych kontraktów.

Zmiany wprowadzono również w postępowaniu cywilnym. W stosunku do osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, na ich żądanie zgłoszone w odpowiednim momencie postępowania, mogą zostać wyłączone bardzo sformalizowane przepisy rządzące rozpoznawaniem spraw gospodarczych, jakie co do zasady mają zastosowanie do sporów pomiędzy przedsiębiorcami. To z kolei pozwala sądowi na bardziej elastyczne kierowanie postępowaniem.

Powyższe to tylko pojedyncze przykłady, ale zależność wydaje się jasna – im bardziej rynek będzie dążył do monopolizacji, tym poważniejsze będą interwencje prawodawcy i organów wykonawczych (krajowych i unijnych). Poprzez kierunkowe działania, systemy prawne dążyć będą do zapewnienia przestrzegania zasad wpisujących się w korzenie europejskiej sprawiedliwości kontraktowej: równouprawnienia stron umowy, uczciwości kupieckiej czy w końcu wolnego rynku.

Każdy rynek ma jednak tendencje do monopolizacji. Dopiero przyszłość pokaże, na ile prawu uda się pokonać ekonomię.