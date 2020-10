Słowenia wprowadza zakaz handlu w niedziele

29 września parlament Słowenii przyjął ustawę ograniczającą handel w niedzielę. Jej zapisy są wzorowane na rozwiązaniach obowiązujących w Polsce - podała handlowa Solidarność.

Zgodnie z zapisami ustawy handel w niedziele będzie możliwy w Słowenii w sklepach działających m.in. na lotniskach, dworcach czy stacjach benzynowych. Handlować w niedziele będą również mogły małe, rodzinne sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel.

– Słowenia wprowadza rozwiązania bardzo zbliżone do tych, które obowiązują w Polsce. To dobra wiadomość nie tylko dla pracowników handlu w tym kraju, ale również z naszego punktu widzenia. Jeśli inne europejskie państwa wzorują się na naszej ustawie, to znaczy, że jest ona po prostu dobra – mówi Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności” i inicjator polskiej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.