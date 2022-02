Solidarność chce kontroli inspekcji pracy w marketach, które były otwarte w niedzielę 6 lutego

Wniosek o przeprowadzenie kontroli w marketach sieci Intermarche - które mimo zakazu handlu w niedzielę, 6 lutego były otwarte - został wysłany do inspekcji pracy - powiedział rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski. Dodał, że planowane są również wnioski do inspekcji handlowej i ministra kultury.

Rzecznik Solidarności powiedział, że oprócz wniosku do Głównego Inspektoratu Pracy o skontrolowanie sklepów sieci Intermarche, będą też wnioski o kontrole do Państwowej Inspekcji Handlowej. "Zawiadomimy również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby przyjrzał się sprawie sprzedawania alkoholu w czytelniach. Planujemy też złożyć wniosek do Burmistrza Cieszyna o cofnięcie licencji na sprzedaż alkoholu dla sklepu Intermarche, który otworzył kasę biletową i dla obejścia zakazu stał się dworcem. Prawo bowiem zabrania sprzedaży alkoholu na dworcach" - zaznaczył Lewandowski.

Piotr Duda pisze do Głównego Inspektora Pracy

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w oficjalnym piśmie zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli we francuskiej sieci sklepów Intermarche w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Szanowna Pani Minister! W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zwracam się o przeprowadzenie kontroli przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przez działającą w Polsce francuską sieć sklepów Intermarche – napisał przewodniczący Solidarności.

– Z informacji, które posiadamy, wynika, że w licznych przypadkach sieć ta łamie zapisy powyższej ustawy, prowadząc działalność handlową w niedziele. Powodem rzekomo uprawniającym do niedzielnego handlu ma być otwieranie w sklepach czytelni prasy i książek oraz ogłoszenie się dworcem, za sprawą wykorzystania sąsiedztwa przystanków komunikacji miejskiej i autobusowej. Jest to w naszej ocenie nie tylko złamanie zapisów powyższej ustawy i próba bezprawnego wykorzystania katalogu wykluczeń zawartego w art. 6 ustawy dopuszczających handel w niedzielę, ale również przestępstwo. Ponieważ wiemy o kilku przypadkach, należy założyć, że kierownictwo tej sieci stosuje te niedopuszczalne praktyki systemowo, a to uzasadnia kompleksową kontrolę w tym zakresie – czytamy w piśmie.