"Solidarność" o nowych pomysłach na handel w niedziele: Żyjemy w państwie z dykty

4 sierpnia handlowa „Solidarność” zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy o zwiększenie liczby kontroli w sklepach w zakresie przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. To reakcja na doniesienia, według których już w najbliższą niedzielę część swoich sklepów ma otworzyć Biedronka. W ocenie związkowców będzie to stanowić rażące naruszenie prawa.