Społem chce ukrócić omijanie zakazu handlu w niedziele przez duże sieci

Pismo do Wicepremiera Jarosława Gowina; fot. shutterstock

Handlowa Solidarność w imieniu organizacji polskich przedsiębiorców m.in. KZRSS Społem, wystąpiło do Jarosław Gowina z propozycją spotkania ws. ukrócenia przez duże sieci handlowe omijania zakazu handlu w niedziele.

Solidarność pisze do wicepremiera Gowina m.in. " (...) na spotkaniu pragniemy omówić z Panem konieczne zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedziele i święta oraz inne niektóre dni. Część zapisów tego aktu prawnego jest nieprecyzyjna. co otwiera drogę do ich omijania, wbrew intencjom jakie przyświecały ustawodawcy i w zasadzie ośmiesza polski rząd, parlament oraz stanowiony przez nich system prawny". Organizacja powołuje się na przykłady takich sieci jak m.in. Intermarche, Dino. Polomarket, Delikatesy Centrum i Żabka, które stały się placówkami pocztowymi.

Organizacja dodaje: " W naszej ocenie niezbędna jest pilna nowelizacja Ustawy, która ukróci ośmieszające polski system prawny praktyki wielkich sieci. "

Pod pismem podpisał się Alfred Bujara, przewodniczący związku.