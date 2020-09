Spór o targowisko w Piotrkowie Trybunalskim

30 września może zostać podjęta przez radnych miejskich Piotrkowa Trybunalskiego uchwała, która spowoduje zniknięcie targowiska. 27 listopada zeszłego roku (z mocą wejścia w życie od początku 2020) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła uchwałę o podwyżce opłaty targowej z 2 na 3 zł za 1 mkw. Wprowadzono też płatność za sprzedaż z pojazdów. Reprezentacja kupców zgłaszała protesty do władz lokalnych i centralnych. Bezskutecznie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi nie dopatrzyła się w podwyżkach niczego niewłaściwego - podaje portal FPG24.pl

Na list otwarty kupców do Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego odpowiedział Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (jako organ wykonujący władztwo w imieniu prezydenta), że nie planuje się likwidacji targowiska, a tylko „zmiany organizacyjne”, które mają „poprawić komfort mieszkańców, usprawnić rozwiązania komunikacyjne i ograniczyć obszar, na którym odbywa się handel”, a o ostatecznych decyzjach kupcy mają być informowani.

Radni otrzymali projekt uchwały RM przygotowany 4 września. Zakłada on, że na targowisku w okolicy Hali Targowej handel miałby się odbywać tylko określonymi produktami; artykułami spożywczymi, ogrodniczymi, warzywami i owocami. Wykluczono natomiast drobne AGD czy tekstylia.

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta (30 września) będzie omawiane wyłączenie terenów wokół Hali na ul. Targowej – prywatnego targowiska firmy WBH-A Staszór SP.J. – z targowisk miejskich. Tam opłata za metr kwadratowy powierzchni ma się skomercjalizować i wzrosnąć z 3 do 25 zł, bo „istnieje pilna konieczność uporządkowania działalności handlowej prowadzonej w formie targowiskowej na miejscach wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Piotrkowa Trybunalskiego w ciągu ulicy Targowej oraz na terenach prywatnych, leżących w bezpośrednim sąsiedztwie tj. przy ul. Sienkiewicza, tak aby nie stwarzała trwających od lat uciążliwości dla mieszkańców osiedla położonego przy ul. Targowej” – argumentuje miasto.

Kupcy z Targowiska Miejskiego i firma WBH-A Staszór SP.J. twierdzą, ze nikt nie konsultował z nimi tej decyzji. Dlatego domagają się dyskusji i konsultacji społecznych oraz odroczenia głosowania nad projektem uchwały.