Sprzęty psują się zaraz po upływie gwarancji? PE ma ukrócić ten proceder

Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli projekt dyrektywy, która ma poprawić oznakowanie produktów i ich trwałość oraz położyć kres wprowadzającym w błąd oświadczeniom.

Firmy mają produkować trwalsze produkty

544 głosami do 18, przy 17 głosach wstrzymujących się, Parlament przyjął projekt nowej dyrektywy w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Dzięki dyrektywie konsumentom będzie łatwiej dokonywać wyborów przyjaznych środowisku. Zachęci też firmy, by oferowały konsumentom produkty trwalsze oraz zaprojektowane i wyprodukowane z dbałością o środowisko.

Eko czy naturalny - takich sloganów nie będzie można już stosować

Zatwierdzony przez Parlament mandat negocjacyjny przewiduje zakaz stosowania ogólnych twierdzeń typu „przyjazny środowisku”, „naturalny”, „ulegający biodegradacji”, „neutralny dla klimatu” lub „eko”, jeśli nie są one poparte szczegółowymi dowodami. Zakazane mają być również deklaracje oparte wyłącznie na systemach kompensacji emisji dwutlenku węgla. Zakaz obejmie też inne praktyki wprowadzające w błąd. To na przykład podawanie informacji o całym produkcie, podczas gdy dotyczy ona tylko jakiejś jego części, albo twierdzenie, że produkt będzie działał przez określony czas lub może być używany z określoną intensywnością, jeśli nie jest to prawdą.

Informacje o produktach mają być czytelniejsze. Dlatego posłowie przewidują stosowanie jedynie tych etykiet dotyczących zrównoważonego rozwoju, które opierają się na oficjalnych systemach certyfikacji lub które ustanowiły władze publiczne.

Walka z planowanym postarzaniem produktów. Nowa etykieta gwarancyjna

Parlament chce wydłużyć żywotność produktów. Pragnie zakazać wprowadzania cech konstrukcyjnych, które skracają żywotność produktu lub prowadzą do jego przedwczesnego zużycia. Ponadto producenci nie powinni mieć możliwości ograniczania funkcjonalności produktu, gdy jest on używany z materiałami eksploatacyjnymi, częściami zamiennymi lub akcesoriami (na przykład ładowarkami lub wkładami atramentowymi) wyprodukowanymi przez inne firmy.

Konsumentom należy ułatwić wybór produktów trwalszych i nadających się do naprawy. Dlatego przed zakupem trzeba ich informować o wszelkich ograniczeniach dotyczących napraw. Ponadto posłowie proponują nową etykietę gwarancyjną. Wskazywałaby ona nie tylko, jak długo trwa gwarancja, ale też czy producent może ją przedłużyć i na jaki czas. Pomogłoby to podkreślić jakość towarów i zmotywować firmy, by w większym stopniu skupiły się na trwałości produktów.

Sprzęt psuje się zaraz po utracie gwarancji? Koniec z takimi praktykami!

Po głosowaniu sprawozdawczyni Biljana Borzan (S&D, HR) powiedziała: „Przemysł nie będzie już czerpać zysków z produkcji dóbr konsumpcyjnych, które psują się tuż po upływie gwarancji. Konsumenci będą musieli otrzymywać jasne informacje o możliwościach i kosztach napraw.

Etykiety produktów będą informować obywateli, które towary mają gwarancję dłuższej żywotności, a zyski będą czerpać producenci, których towary są trwalsze. Skończy się dżungla fałszywych twierdzeń o ekologiczności, gdyż dozwolone będą tylko te twierdzenia, które są certyfikowane i uzasadnione”.

Wkrótce mogą się rozpocząć negocjacje między Parlamentem a państwami członkowskimi w sprawie ostatecznej treści i brzmienia dyrektywy.

Proponowana dyrektywa jest częścią pierwszego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. W tym samym pakiecie znajduje się też rozporządzenie w sprawie ekoprojektu, rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych oraz sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie strategii Unii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym. Toruje ona drogę nowej dyrektywie w sprawie twierdzeń dotyczących ekologiczności, która doprecyzuje warunki wysuwania twierdzeń środowiskowych.