Supermarkety też zapłacą opłatę opadową

6 mln zł rocznie ma wpływać z tytułu opłaty za zmniejszoną naturalną retencję od właścicieli wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – pisze "Dziennik Gazeta Prawna" o szacunkach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Obecnie opłata za to, że woda opadowa nie wsiąka w glebę, dotyczy powierzchni powyżej 3,5 tys. mkw., a więc przede wszystkim hipermarketów. Po zmianach do płacenia daniny będą zobowiązane nieruchomości od 600 mkw. Opłatę poniosą jednak tylko ci właściciele nieruchomości, których ponad 50 proc. nieruchomości jest nieprzepuszczalna dla opadów (obecnie jest to próg 70 proc.).



Gdy nowe przepisy wejdą w życie, do hipermarketów dołączą mniejsze sklepy, w tym supermarkety (sklepy o powierzchni sprzedażowej od 400 do 2499 mkw.). Opłata nie powinna być dla nich bolesna - zwraca uwagę "DGP".



Maksymalna stawka przewidziana w projekcie to 1,5 zł rocznie za 1 mkw. pokrytej betonem powierzchni, co w przypadku nieruchomości o powierzchni 2,5 tys. mkw. daje 3750 zł rocznie. Danina w tej wysokości będzie obowiązywała, jeśli nieruchomość nie miała instalacji retencyjnej. Jeśli będzie posiadała takie urządzenie, opłata zostanie obniżona do 1125 zł rocznie.

