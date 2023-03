Świadectwo energetyczne. Kto musi je posiadać?

Świadectwo energetyczne w polskim prawie

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - inaczej certyfikat energetyczny - to termin wprowadzony w polskim prawie w 2009 roku (wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2002 roku). Intencją ustawodawców było promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości w zakresie minimalizowania zapotrzebowania budynku na energię. Konsekwencją tego ma być możliwość redukcji kosztów użytkowania i eksploatacji budynku.

Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce dla nowo wybudowanych domów oraz domów i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży od 2009 roku. Umowę wynajmu można było zawrzeć bez tego dokumentu. W Polsce, mimo obowiązującego prawa, przepisy dotyczące oszczędności energetycznej były traktowane po macoszemu.

- 28 kwietnia tego roku wejdzie w życie nowelizacja „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków”. Nakładać ona będzie obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdej nieruchomości - budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego i lokali. Każdy kto będzie chciał sprzedać lub wynająć nieruchomość będzie zobowiązany posiadać dokument z opracowaną charakterystyką energetyczną. Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat, pod warunkiem, że w budynku nie dokonano termomodernizacji czy modernizacji systemów ogrzewania. – tłumaczy Anna Kowalczyk z firmy doradczej Lege Advisors.

Świadectwo energetyczne źródłem danych o nieruchomości

Świadectwo charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 155 „Ustawy o gospodarce nieruchomościami” jest źródłem informacji o nieruchomości przy jej szacowaniu. Rzeczoznawca majątkowy może w procesie wyceny wykorzystywać wszelkie dostępne dane o nieruchomościach. Informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej, w dobie kryzysu energetycznego, mogą mieć znaczący wpływ na wartość nieruchomości.

Oprócz podstawowych informacji o nieruchomości, w świadectwie energetycznym znajdują się kluczowe wskaźniki obliczeniowe: EP – zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, EK – zapotrzebowanie na energię końcową oraz EU – zapotrzebowanie na energię użytkową. Dokładne obliczenia dotyczące zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania konkretnego budynku, podgrzania wody, działania wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia budynku oraz zalecenia dotyczące prac budowlano-instalacyjnych, to wyjątkowo ważne dane dla rynku nieruchomości.

Nowe warunki techniczne zapotrzebowania na energię

Nowe warunki techniczne z 2021 roku wskazują maksymalne wartości wskaźnika EP oraz U. Co istotne, ich wysokość zmienia się wraz z upływem lat. Od 2014 roku wskaźnik EP mógł wynosić do 120 kWh/(m2/rok), od 2017 roku do 95 kWh/m2 na rok, a od 2021 roku jego wartość jest jeszcze niższa i wynosi maksymalnie do 70 kWh/(m2/rok).

Aktualnie wyróżnia się trzy podstawowe typy domów z uwagi na ilość zużywanej energii dostarczanej z zewnątrz – dom pasywny, energooszczędny oraz tradycyjny. Przyjmuje się, że budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej zużywa ok. 120 kWh/m2 na rok. W przypadku domów energooszczędnych wartość ta wynosi nie więcej niż 70 kWh/m2. Domy pasywne nie mogą zużywać więcej niż 15 kWh/m2 na rok.

- Dla potencjalnych nabywców wiedza na temat zapotrzebowania nieruchomości na energię może stanowić jeden z bardziej istotnych czynników przemawiających za zakupem konkretnej nieruchomości. Zwłaszcza w czasach, gdy ceny energii biją rekordy. Dotyczy to przede wszystkim zakupu nieruchomości wybudowanych w starszych technologiach, niespełniających obecnych norm budowlanych i wymagających prac termomodernizacyjnych. – tłumaczy Katarzyna Młynarczyk z firmy Lege Advisors.

Podstawowe informacje na temat energetyki budynku będą dostępne w „Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków”. Dostęp do niego będzie powszechny.