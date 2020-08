Szykuje się pozew grupowy polskich firm przeciwko skarbowi państwa

Rząd wprowadził czerwone i żółte strefy zagrożenia koronawirusem. Tym samym poszerzył krąg firm, które mogą pozwać skarb państwa o odszkodowanie za straty. Zainteresowanie pozwem grupowym, przygotowywanym przez kancelarię Jacka Dubois, złożyło już ponad 140 firm - pisze money.pl za serwisem Prawo.pl.

Od 8 sierpnia obowiązują obostrzenia dla przedsiębiorców w tzw. strefach czerwonych i żółtych. Do 13 sierpnia były w 19 powiatach, a od 14 sierpnia za sprawą nowelizacji rozporządzenia będą w 18. W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W efekcie wiele firm traci przychody. Co mogą zrobić?



Po pierwsze, branże mogą negocjować z rządem dodatkowe wsparcie. Branża turystyczna walczy o nie już od maja, a teraz podjęła takie działania także branża ślubna. Ta druga domaga się m.in. zwolnienia z ZUS i odroczenie płatności podatku VAT do końca roku oraz uruchomienia pomocy finansowej.

Po drugie przedsiębiorcy mogą pozwać państwo o odszkodowanie.

