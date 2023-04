Talon czy gotówka? Co za zwrot opakowania do sklepu?

13 kwietnia br. Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) odpowiedział na jedną z interpelacji poselskich dotyczącą systemu depozytowego na jednorazowe opakowania napojów. Dowiadujemy się z niej, że projekt ustawy wprowadzający prawa system kaucyjny (zwany także depozytowym) został przekazany w kwietniu br. do Rządowego Centrum Legislacji w celu skierowania go na komisję prawniczą.

Co zostaje objęte systemem? Kaucja za butelki i puszki 2023

Obecny projekt zakłada objęcie systemem kaucyjnym butelek na napoje z tworzywa sztucznego o pojemności do 3 l, puszek metalowych na napoje o pojemności do 1 l oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l.

System kaucyjny a kaucja. Bon czy gotówka za opakowanie?

- (....) Wskazać przy tym należy, że projektowane przepisy określają definicję systemu kaucyjnego i kaucji. Jako system kaucyjny rozumie się system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym pobierana jest kaucja, która jest zwracana użytkownikom końcowym w momencie zwrotu odpowiednio opakowania albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym. Natomiast

kaucja oznacza określoną kwotę pieniężną pobieraną w momencie sprzedaży produktu w opakowaniu na napoje objętego systemem kaucyjnym, od użytkownika końcowego tego napoju i zwracaną w momencie zwrotu opakowania albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że zwracana kaucja nie będzie mogła stanowić wyłącznie bonu, talonu lub

kodu rabatowego do wykorzystania na zakupy w danej jednostce handlowej lub sieci sklepów (...)" - podkreśla w odpowiedzi Jacek Ozdoba.