Te alkohole będą tańsze. Rząd znosi akcyzę. Branża wiwatuje

Od 1 października 2023 r. akcyza na cydr oraz inne alkohole wytworzone na bazie jabłek i gruszek o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5 proc. objętości będzie wynosiła 0 zł. Obecnie stawka wynosi 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Nowa ustawa trafiła do Sejmu.

Cydr będzie tańszy

W ustawie w pkt 1 wyrazy „97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu” zastępuje się wyrazami „0 zł”.

Jak zmianę argumentują autorzy projektu? „Wzmocni to konkurencyjność na rynku alkoholi o niskiej zawartości alkoholu oraz stworzy ofertę do spożywania fermentowanych napojów winiarskich o niższej zawartości alkoholu, które zostały wytworzone na bazie jabłek i gruszek. Proponowana zmiana zwiększy również konkurencyjność cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. objętości alkoholu w stosunku do piwa oraz mieszanek piwa z napojami bezalkoholowymi. Zmiana pozytywnie wpłynie również na rozwój rynku cydru i perry, które są wytwarzane z owoców krajowych, głównie jabłek. Szacuje się, że powyższa regulacja spowoduje obniżenie cen detalicznych cydru i perry o około 10 proc.” – czytamy w uzasadnieniu.

Zmiana zakłada wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego poprawę sytuacji

finansowej producentów rolnych i zakładów przetwarzających płody rolne. Jej wprowadzenie jest uzasadnione potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw sadowniczych oraz zakładów przetwarzających jabłka i gruszki na cydry i perry, generując tym samym wartość dodaną dla producentów takich napojów.

Polska krajem jabłek

W ustawi podano, że zgodnie z informacjami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, zbiory jabłek w 2022 r. w Unii Europejskiej wyniosły 11,9 mln ton, z czego 4,2 mln ton wyprodukowano w Polsce, plasując nasz kraj na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej.

Wprowadzenie kolejnych uproszczeń dla producentów cydru będzie zbieżne z

dotychczasowymi działaniami podejmowanymi przez rząd. W 2022 r. wprowadziły ułatwienia m.in. dla działalności w zakresie wyrobu i rozlewu cydru i perry przez drobnych producentów.

Zainteresowani cały projekt ustawy mogą przeczytać tutaj.

Branża cydrowa wiwiatuje

Zerowa stawka akcyzy dla cydru to krok milowy w rozwoju tej kategorii w Polsce. Cydr funkcjonuje pod ogromną presją piwa, które posiada niższą akcyzę i znacznie niższe koszty produkcji. Dodatkowo konkurencyjność piwa wzrasta, ponieważ może ono być reklamowane, a cydr nie, nawet jeśli posiada taką samą zawartość alkoholu. Niestety, w kategorii piwa dużą grupę stanowią produkty udające cydr, ale nie wykorzystujące surowca, jakim jest jabłko. W Polsce mamy najwyższy udział soku w cydrze spośród krajów UE - jest to minimum 60%, co gwarantuje wykorzystanie polskiego jabłka.

Zerowa stawka podatku spowoduje, że cydr będzie mógł konkurować z piwem, co jednocześnie zwiększy zapotrzebowanie na rodzime owoce i tym samym będzie wspierać polskich sadowników.

Należy zwrócić uwagę, że już dwukrotnie była obiecana zerowa stawka podatku akcyzowego na cydr, ale pod naciskiem międzynarodowych koncernów piwowarskich, które nie są zainteresowane poprawą sytuacji naszych rolników, te obietnice nie zostały zrealizowane. Jako ZP PRW udało nam się przekonać ustawodawcę, aby dodał cydry aromatyzowane do Ustawy Winiarskiej w 2022 roku, dzięki czemu cydr po wielu latach spadku wrócił na ścieżkę wzrostu.

Warianty smakowe są popularne we wszystkich kategoriach alkoholi, dlatego tak ważnym dla rozwoju cydru było włączenie go do tej kategorii - komentuje Jakub Nowak, prezes firmy JNT Group.

- To wspaniała wiadomość i decyzja bardzo wyczekiwana przez branżę. Zerowa akcyza, a przy tym zniesienie obowiązku banderolowania, da szansę polskim producentom cydru na konkurowanie z zagranicznymi koncernami, które zalewają polski rynek swoimi cydropodobnymi produktami wprowadzanymi u nas jako napoje piwne. Jesteśmy przekonani, że w Polsce cydr może stać się napojem narodowym - dodaje Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.