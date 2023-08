Te sieci popierają unijny zakaz. Chodzi o hodowlę kur

Sieć sklepów Auchan zobowiązała się do całkowitego wycofania jaj z chowu klatkowego ze swojej oferty i produkcji. Zgodnie z tą deklaracją już w styczniu 2021 r. firma wycofała jaja świeże z chowu klatkowego sprzedawane pod marką własną, a obecnie aktywnie realizuje działania na rzecz pełnego wycofania zarówno jaj świeżych z chowu klatkowego, jak i tych będących składnikami produktów gotowych marki własnej.



Jak podaje firma, w 2022 roku 48% jaj świeżych sprzedanych przez Auchan stanowiły jaja z hodowli bezklatkowych. Jako kolejny krok po zobowiązaniu do wycofania jaj „trójek” sieć Auchan wyraziła swoje oficjalne poparcie dla zakazu chowu klatkowego w Unii Europejskiej. - Biorąc pod uwagę oczekiwania konsumentów, wspieramy wprowadzenie planowanego zakazu chowu i hodowli kur niosek w klatkach na poziomie Unii Europejskiej - napisała sieć w oświadczeniu.

Poparcie dla zakazu chowu i hodowli kur niosek w klatkach wyraziła także sieć sklepów Carrefour, która również jest w procesie rezygnacji z jaj klatkowych z oferty.

– Poparcie przez Auchan unijnego zakazu hodowli kur niosek w klatkach to kolejny krok w naszej pracy na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych. Jest to jeden z istotnych kierunków strategii CSR Auchan, w tym duchu budujemy też relacje z naszymi biznesowymi partnerami, w tym hodowcami. Troska o dobrostan zwierząt jest ważna także dla nas, pracowników firmy. Mamy świadomość, że i klienci Auchan doceniają wysiłki zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych. Dziś coraz częściej liczy się dla nich nie tylko jakość i cena żywności, ale także sposób w jaki została wyprodukowana. To bardzo pozytywny trend - wierzymy, że wspólne przekonania i wspólne działanie zawsze przynoszą najlepsze efekty – mówi Radosław Dac, dyrektor produktu Auchan Retail Polska.