Te wybory zmienią handel w Polsce

Propozycje PiS: państwowa sieć sklepów i lokalne półka

PiS jest za utrzymaniem obecnie obowiązujących ograniczeń handlu w niedziele. Poza tym proponuje nowe rozwiązania - to m.in. lokalne półki w sklepach czy państwowe sklepy.

Przypomnimy, 29 września br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował, że powstała przed rokiem Krajowa Grupa Spożywcza ma zapewniać Polsce bezpieczeństwo żywnościowe. Wskazał również, że polskie rolnictwo musi mieć większy udział w handlu. Stąd – jak mówił – inicjatywa tzw. lokalnej półki w marketach mająca na celu skrócenie drogi „od pola do stołu”.

Ale bezpieczeństwo żywnościowe Polaków i "lokalna półka" to nie wszystko.

- Przed nami odbudowanie branży przetwórczej, Krajowa Grupa Spożywcza musi również iść w stronę budowy polskiej sieci sprzedaży – stwierdził Telus. – To będzie cały łańcuch żywnościowy od pola do stołu, nasz polski. To jest bardzo ważne – zapowiedział.

Nieoficjalnie wiadomo, że państwowa sieć sklepów stacjonarnych miałaby oferować podstawowe produkty gospodarstwa domowego, żywność, chemię gospodarczą i inne artykuły codziennego użytku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy mogłaby rozpocząć działalność. Nieznana jest również jej nazwa.

KO chce poluzować zakaz handlu niedziele

Koalicja Obywatelska natomiast zapowiada zniesienie zakazu handlu w niedziele, ale tak, aby każdy pracownik miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

Hołownia: Dwie niedziele pracujące a dwie wolne

Szymon Hołownia - Lider Trzeciej Drogi - w czasie tzw. debaty wyborczej, która odbyła się w TVP, zapowiedział po raz kolejny przywrócenie części niedziel handlowych.

- Propozycja Trzeciej Drogi jest jasna. Zniesiemy ten uciążliwy PiS-owski zakaz. Pozwolimy na dwie niedziele handlowe w każdym miesiącu. Pogodzimy interesy klientów, właścicieli sklepów oraz ich pracowników. Pomożemy polskiemu drobnemu handlowi, który korzysta z towarów od lokalnych, polskich rolników, producentów i innych dostawców - zapowiadał lider Trzeciej Drogi w jednym ze swoich nagrań.