TOMRA: Butelki PET oraz puszki to kluczowe surowce w ramach systemu kaucyjnego

System kaucyjny wesprze branżę recyklingu

- Z niecierpliwością wyczekujemy teraz opublikowania tekstu nowej wersji. Projekt musi kontynuować swoją drogę, ponieważ w ten sposób zbliżamy się do zapewnienie Polsce bezpieczeństwa surowcowego, dodatkowych wpływów do budżetu, a finalnie – czystszego środowiska. Warto podkreślić, że system kaucyjny będzie realnym wsparciem branży recyklingu, a to dzięki stabilnym strumieniom wysokiej jakości surowca. Jednocześnie nie możemy pozwolić sobie na kolejne przestoje. Kluczowe jest, aby ustawa pojawiła się jak najszybciej, ponieważ potrzebujemy około dwóch lat na wdrożenie - tłumaczy Anna Sapota.

System kaucyjny dla sklepów powyżej 200 mkw.

- Jeśli chodzi o docelową powierzchnię sklepów objętych systemem, to warto spojrzeć na to z perspektywy konsumenta. Dla niego kluczowa będzie dostępność systemu. To oznacza, że powinniśmy myśleć o odpowiednim nasyceniu punktów zbiórki opakowań, wygodzie zwrotów i korzyściach, jakie punkt handlowy odnosi z tytułu uczestnictwa w systemie kaucyjnym. Są to na przykład opłaty logistyczne od operatora systemu, ale tez powrót konsumenta na zakupy w celu realizacji vouchera. Warto w tym miejscu dodać, że każdy punkt odbioru powinien być dopasowany również do możliwości samego sklepu. To właśnie od sklepu zależy, czy zdecyduje się na zbiórkę manualną czy zautomatyzowaną, z wykorzystaniem recyklomatów - uważa Anna Sapota.