UOKiK będzie współpracował z Prokuratorią Generalną

Na zdj. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, fot. mat. pras.

W ważnych sprawach Prokuratoria Generalna będzie zastępcą procesowym w sprawach odwoławczych od decyzji prezesa UOKiK.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje rocznie ok. 100 decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorcom przysługuje prawo do odwołania się od nich do sądu. W pierwszej instancji sprawę rozpatruje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drugiej – Sąd Apelacyjny. Od wyroku sądu apelacyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

- UOKiK podejmuje liczne działania w kierunku wzmocnienia ochrony konsumentów i konkurencji. Chcemy być jeszcze sprawniejsi w naszej działalności, dlatego postanowiłem zacieśnić współpracę z Prokuratorią Generalną. Ochrona konkurencji i konsumentów stanowi niewątpliwie ważny interes państwa - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

- W sytuacji, gdy uznam, że wymaga tego ochrona ważnych praw będę występował do Prokuratorii Generalnej o przejęcie sprawy. W takich przypadkach obie instytucje będą współdziałały w postępowaniu sądowym, wykorzystując zróżnicowaną wiedzę i doświadczenie właściwe dla każdej z nich. Dzięki współpracy z Prokuratorią Generalną UOKiK będzie jeszcze silniej stał na straży konkurencji i konsumentów, zaś dzięki odciążeniu od postępowań sądowych pracownicy Urzędu będą mogli skupić swoją uwagę w większym stopniu na nowych postępowaniach - mówi Tomasz Chróstny.