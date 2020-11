UOKiK: Blisko 1,7 mln zł kary dla spółki Appol za opóźnione płatności dla sadowników

UOKiK nałożył blisko 1,7 mln zł kary na należącą do chińskiego koncernu spółkę Appol. W środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał, że w nieuczciwy sposób wykorzystywała ona przewagę kontraktową wobec dostawców jabłek, opóźniając płatności za dostawy.

Jak wskazał UOKiK, Appol należy do chińskiego koncernu Zhonglu Fruit Juice, jednego ze znaczących producentów koncentratu jabłkowego na świecie. Z ustaleń UOKiK wynika, że w latach 2017-2019 spółka notorycznie zalegała z płatnościami wobec polskich dostawców jabłek.

Spółka Appol w nieuczciwy sposób wykorzystywała swoją przewagę kontraktową wobec dostawców jabłek, opóźniając znacząco płatności za zrealizowane dostawy surowca na koncentrat jabłkowy - podano w komunikacie.

- Umów należy dotrzymywać. Jeśli spółka Appol deklarowała zapłatę w ciągu maksymalnie 30 dni, wówczas dostawcy jabłek mieli pełne prawo oczekiwać, że w takim terminie otrzymają należne im pieniądze. Wielu z sadowników musiało jednak czekać znacznie dłużej - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Według szefa UOKiK to niedopuszczalne działanie i przejaw wykorzystywania przewagi kontraktowej przez producenta koncentratu jabłkowego. Dlatego nałożył na Appol karę w wysokości blisko 1,7 mln zł.

Przeczytaj także: Capital Partners chce przejąć Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Jak wyjaśnił Urząd, przedsiębiorca zobowiązał się w umowach o dostawę na zapłatę pieniędzy, w zależności od rodzaju umowy, w ciągu maksymalnie 14 lub 30 dni. W rzeczywistości płacił nawet po 90 dniach. Do największych opóźnień doszło w 2017 r. - dotyczyły ponad 70 proc. wszystkich transakcji. W kolejnych dwóch latach zaległości było mniej - ponad 37 proc. w 2018 i 17 proc. w 2019 r.

To kolejna decyzja UOKiK dotycząca przetwórców owoców. We wcześniejszych rozstrzygnięciach nałożono sankcję w wysokości 8,3 mln zł na T.B Fruit. Decyzja jest nieprawomocna, przedsiębiorca odwołał się do sądu. Z kolei spółki Rauch, Real i Dohler dobrowolnie zmieniły zarzucane im nieuczciwe praktyki handlowe: skróciły terminy płatności i spłaciły zaległe należności.

Maksymalna kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym wynosi 3 proc. ubiegłorocznego obrotu przedsiębiorcy.