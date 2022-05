UOKiK karze za przewagę kontraktową. Eurocash znalazł na to sposób

Bolesna końcówka roku w Eurocash

Pod koniec 2021 roku prezes UOKiK - Tomasz Chróstny - nałożył ponad 76 mln zł kary na spółkę za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

- Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka Eurocash pobierała od dostawców produktów rolnych i spożywczych szereg dodatkowych oraz nieuzasadnionych opłat. Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto dostawcy nie otrzymywali informacji o kosztach i rezultatach niektórych usług. Celem tego typu działań Eurocash było obniżenie wynagrodzenia podmiotom dostarczającym do sklepów produkty rolne i spożywcze. (...)- mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Sposób Eurocashu na uniknięcie sądowych batalii

Prezes UOKiK wydał 28.09.2020 roku postanowienie o wszczęciu z urzędu wobec Eurocash S.A. postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

W ramach toczącego się postępowania, w odpowiedzi na wezwanie prezesa UOKiK, spółka przekazała, że od 2017 roku nie pobiera w ogóle wynagrodzenia za usługi rozszerzania rynków zbytu, natomiast w okresie od 1.01.2019 do 31.10.2020 roku obciążyła dostawców łączną kwotą ok. 19 mln zł za świadczenie usług ogólnosieciowych i wsparcia sprzedaży.

Równocześnie spółka od 1.01.2021 roku, realizując rozpoczętą w 2017 roku strategię upraszczania relacji z dostawcami, zaprzestała świadczenia na ich rzecz usług ogólnosieciowych i wsparcia sprzedaży oraz pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, o czym poinformowała UOKiK. Prezes UOKiK wydał decyzję (30.11.2021 roku), w której uznał, iż spółka dopuściła się praktyki nieuczciwie wykorzystującej przewagę kontraktową.

Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem UOKiK, wobec czego 30.12.2021 roku złożyła odwołanie od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obowiązek zapłaty kary pieniężnej nałożonej przez prezesa UOKiK powstanie dopiero po uprawomocnieniu się decyzji, tj. po wydaniu wyroku przez Sąd II Instancji (Sąd Apelacyjny). Eurocash podaje, że w obecnych warunkach czas trwania postępowania od momentu wydania decyzji do momentu wydania prawomocnego wyroku przez Sąd

Apelacyjny wynosi ok. 4-5 lat.



Grupa Eurocash podaje, że przeciwko spółce toczy się w każdym roku kilka postępowań sądowych wszczynanych przez dostawców, którzy dochodzą zwrotu zapłaconych w przeszłości na rzecz spółki świadczeń (w postaci innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, tzw. opłat

półkowych) na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W roku 2021 roku zakończyły się 2 sprawy, w wyniku ich rozstrzygnięcia spółka zapłaciła dostawcom kwotę ok. 300 tys. zł.

Aktualnie firma wdraża nową politykę zarządzania relacjami z dostawcami. Zakłada ona konieczność każdorazowego potwierdzania z dostawcami (za pośrednictwem specjalnie utworzonego narzędzia informatycznego) zlecania spółce wszelkich usług promocyjno-marketingowych, zasad ich realizacji oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Grupie z tego tytułu. Dostawcy muszą także potwierdzić prawidłową realizację tych usług.

Wdrożenie powyższego rozwiązania pozwoli uniknąć ryzyka ewentualnych sporów sądowych z dostawcami (i ich rozstrzygnięć na niekorzyść spółki) dotyczących uzgadniania zakresu i prawidłowej realizacji usług czy wysokości wynagrodzenia.