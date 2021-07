UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia E.Leclerc Kielce przez Kaufland

fot. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wystosował zastrzeżenia do nabycia przez Kaufland Polska Markety prawa do powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket E.Leclerc w Kielcach. Transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku, ze szkodą również dla konsumentów. Zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.

Przedmiotem koncentracji jest nabycie przez Kaufland Polska Markety części mienia spółki Wanship, czyli obiektu handlowego w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach, w którym działa sklep E.Leclerc.

W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Dlatego Prezes Urzędu skierował sprawę do II etapu.

- Analiza wykazała, że w wyniku koncentracji może dojść do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w hipermarketach, supermarketach i dyskontach. Byłoby to niekorzystne dla konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, a także dla samych konsumentów w Kielcach. Dlatego przedstawiłem zastrzeżenia do koncentracji – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Analiza tej sprawy i dotychczasowe orzecznictwo urzędu oraz organów antymonopolowych innych krajów pokazują, że teren rywalizacji dużych sklepów o klientów to obszar o promieniu do 10-15 minut jazdy samochodem. To maksymalna odległość, jaką konsumenci są zazwyczaj skłonni pokonać w poszukiwaniu hipermarketu, supermarketu lub dyskontu.



W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, Prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji. Zastrzeżenia zawierają uzasadnienie i nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Ten termin może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie.