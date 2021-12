UOKIK namawia, aby informować o zmowach rynkowych

UOKIK rusza z programem Sygnalista.

Urząd czeka na pytania i zgłoszenia. Z UOKIK można się kontaktować na wiele sposobów: przez anonimową platformę, e-mail, ePuap, specjalnie uruchomioną infolinię oraz tradycyjną pocztą.

- Pracujesz w kilkuosobowym dziale sprzedaży, wykonujesz polecenia kierownika, nie masz realnego wpływu na decyzje firmy, ale masz wrażenie, że łamie ona prawo antymonopolowe? Obserwujesz, że twoi szefowie ustalają ceny minimalne z konkurentami lub producentem albo firma obsługuje tylko klientów z określonego regionu, a pozostałych odsyła do innego dystrybutora? Masz dostęp do maili lub innych dowodów, które mogą to potwierdzać? Właśnie do takich osób adresowana jest najnowsza kampania społeczna Prezesa UOKiK promująca m.in. program Sygnalista - wyjaśnia urząd.

Zmowa rynkowa? UOKIK zbada

- Z okazji Światowego Dnia Konkurencji uruchamiamy w mediach społecznościowych kampanię „Zmowa rynkowa? Daj sygnał!” skierowaną głównie do byłych i obecnych pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw m.in. z branży budowlanej, transportowej, motoryzacyjnej, IT. Chcemy im uświadomić, jakie praktyki, z którymi być może spotykają się w swojej pracy, są zakazane jako naruszające zasady uczciwej konkurencji. Celem kampanii jest także zachęcenie do informowania UOKiK o niedozwolonych porozumieniach. Można to zrobić anonimowo. Dzięki przekazanym sygnałom, które umożliwią wykrycie i położenie kresu zmowie na rynku, skorzystają uczciwi przedsiębiorcy, a także konsumenci, którzy zyskają swobodny dostęp do produktów i bez ograniczeń będą mogli wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kampania „Zmowa rynkowa? Daj sygnał!” potrwa do 20 grudnia.

Co to jest program Sygnalista?

Program Sygnalista, dzięki któremu Prezes UOKiK otrzymuje anonimowe sygnały dotyczące potencjalnych naruszeń prawa konkurencji, działa od kwietnia 2017 r. Na początku sygnaliści mogli nawiązać kontakt z Urzędem za pomocą skrzynki mailowej oraz infolinii. Od grudnia 2019 r. mogą wysyłać zgłoszenia za pomocą specjalnej platformy internetowej dostępnej pod adresem report.whistleb.com/pl/uokik. Ułatwia ona osobom, które zgłaszają antykonkurencyjne praktyki u swoich obecnych lub byłych pracodawców, uporządkowanie przekazywanych informacji i wskazuje, jakiego rodzaju dane są istotne z punktu widzenia Prezesa Urzędu. Do zgłoszenia można dołączyć dowody, np. maile czy notatkę ze spotkania.