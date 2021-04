UOKiK: Nieprawidłowości w co piątej placówce handlującej kosmetykami

Inspekcja Handlowa sprawdziła produkty do pielęgnacji ciała, włosów i inne kosmetyki, fot. mat. pras.

W 2020 roku Inspekcja Handlowa zweryfikowała ponad 950 partii kosmetyków w 220 sklepach i 22 hurtowniach. Nieprawidłowości wykryto w co piątej placówce handlowej - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Łącznie kontrolą objęto 242 przedsiębiorców, nieprawidłowości stwierdzono u 48 przedsiębiorców, w tym w 42 sklepach detalicznych i sześciu hurtowniach.

Jak poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny, Inspekcja Handlowa sprawdziła między innymi produkty do pielęgnacji ciała, włosów i inne kosmetyki.

- Błędnie oznakowany był co dziesiąty kontrolowany produkt. Na przykład na etykiecie nie posiadał wykazu składników lub niewłaściwie o nim informował. Producenci często źle nazwali składniki, to jest niezgodnie z nazwami przyjętymi w międzynarodowym nazewnictwie składników kosmetycznych, które powinny być podawane w porządku malejącym zgodnie z ich zawartością procentową - powiedział Tomasz Chróstny.

Zweryfikowano także deklaracje marketingowe produktów, czyli czy informacja producenta typu lśniące włosy ma rzeczywiste pokrycie w dokumentacji i odpowiednich badaniach. W sytuacji gdy producent deklaruje, że jego produkt ma właściwości nawilżające czy rozjaśniające musi to mieć potwierdzenie w stosownej dokumentacji.

Inspekcja Handlowa sprawdziła również, czy w oznakowaniu kosmetyków na polskim rynku występują niedozwolone do stosowania w kosmetykach substancje, takie jak antybiotyki, atropina, benzen czy chlor. W tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania łącznie 11 decyzji nakładających kary pieniężne. Ponadto inspektorzy skierowali 82 pisma do dostawców lub producentów kwestionowanych produktów. Przekazano również 20 informacji o nieprawidłowościach do właściwych stacji sanitarno-epidemiologicznych.