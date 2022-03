UOKiK podkreśla, że uchodźcy są takimi samymi konsumentami jak każdy z nas

UOKiK uruchomił też bezpłatne porady konsumenckie po ukraińsku pod nr tel. 801 440 220, 22 290 89 16 oraz e-mailem: uaporady@dlakonsumentow.pl.

Co roku 15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta na pamiątkę wystąpienia prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego sprzed 60 lat.

Ogłosił on wówczas, że wszyscy jesteśmy konsumentami i sformułował cztery podstawowe prawa każdego z nas: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji.

- W tym roku Światowy Dzień Konsumenta nabrał nowego, szczególnego wymiaru. W związku z wojną w Ukrainie do Polski napływają uchodźcy. Są oni takimi samymi konsumentami jak każdy z nas, robiąc zakupy, zawierając umowę na telefon czy internet, wypłacając pieniądze z banku czy korzystając z różnych usług. Mają przy tym – tak samo jak polscy konsumenci – prawo do rzetelnej informacji, wyboru najkorzystniejszej oferty, bezpiecznego kupowania, a w przypadku sporu z przedsiębiorcą – prawo do bezpłatnej pomocy prawnej – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bezpłatne porady konsumenckie w języku ukraińskim

Z myślą o naszych ukraińskich gościach UOKiK rozpoczął bezpłatne porady konsumenckie w języku ukraińskim, zarówno telefoniczne, jak i mailowe:

Kupiłeś buty i po pewnym czasie okazało się, że odpada podeszwa? Zawarłeś umowę przez internet i chciałbyś z niej zrezygnować? Operator telefoniczny nie poinformował cię o dodatkowych opłatach? Zastanawiasz się, czy warunki oferowanej pożyczki są uczciwe? Aby uzyskać bezpłatną poradę prawną zadzwoń pod numer infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, koszt połączenia wg cennika twojego operatora) albo napisz e-maila na adres: uaporady@dlakonsumentow.pl. W tym drugim przypadku możesz poprosić o pomoc w napisaniu reklamacji czy odstąpienia od umowy po polsku, a także wysłać do przeanalizowania umowę, którą masz podpisać.

Kompendium wiedzy dla uchodźców

UOKiK oraz 6 innych instytucji: Europejskie Centrum Konsumenckie, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Urząd Transportu Kolejowego przygotowały przydatne informacje dla gości z Ukrainy. - Liczymy na to, że ułatwią one uchodźcom robienie zakupów, podróżowanie oraz korzystanie z usług w Polsce, a także innych krajach Unii Europejskiej. To bardzo ważne, ponieważ konsumenci w UE chronieni są na podstawie innych przepisów niż w Ukrainie, dlatego chcemy przybliżyć przybyszom z Ukrainy najważniejsze zagadnienia w praktyczny sposób - wyjaśnia UOKIK.

W poradniku „Twoje prawa w Polsce – VADEMECUM KONSUMENTA” opracowanym w języku ukraińskim UOKiK skupił się na podstawowych prawach konsumenckich. Goście z Ukrainy dowiedzą się z niego m.in.:

-gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej,

-co zrobić, gdy kupiony produkt okazał się wadliwy,

-jakie zasady obowiązują przy zakupach w sklepach stacjonarnych, a jakie - w internetowych,

- jak bezpiecznie kupować w sieci.