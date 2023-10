UOKiK sypie dotkliwe kary, a jaka jest ich ściągalność? Mamy dane

Posłanka Hanna Gill-Piątek wiosną br. zwróciła się do prezesa UOKiK ws. kar nałożonych przez urząd oraz ich ściągalności w latach 2015-2022.

Tylko 1/3 kar nałożonych przez UOKIK jest wpłacanych?

Posłanka pisze, że UOKiK - jako urząd antymonopolowy oraz strzegący zbiorowych praw konsumentów - co roku nakłada setki milionów kar. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok wskazywało jednak, że tylko ok. 1/3 wysokości kar jest wpłacanych.

Ile kar nałożył UOKiK? Jaki procent z nich został zapłacony?

Jak jest naprawdę? Prezes UOKiK przed pokazaniem zestawienia tłumaczy jak wygląda ten proceder.

- (...) zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm., dalej u.o.k.k.), karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK, w której kara ta została nałożona. Decyzja Prezesa UOKiK staje się zaś prawomocna wówczas, gdy: upłynął ustawowy miesięczny termin na wniesienie odwołania, zaś strona nie wniosła odwołania w tym terminie (art. 81 ust. 1 u.o.k.k.), wydany przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrok utrzymujący lub zmniejszający nałożoną w drodze decyzji Prezesa UOKiK karę nie został zaskarżony przez żadną ze stron – po upływie terminu na złożenie apelacji, wydany został przez sąd apelacyjny wyrok utrzymujący w mocy bądź zmieniający karę orzeczoną decyzją Prezesa UOKiK i wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – z dniem wydania wyroku przez ten sąd apelacyjny, ze względu na fakt, że wyroki tego sądu są prawomocne.

Podkreślenia także wymaga, że złożenie skargi kasacyjnej, mimo że z formalnego punktu widzenia ukarany podmiot może wystąpić w oparciu o art. 388 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm) o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia, w tym w części dotyczącej kary, do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego, to jednak, ze względu na fakt, że złożenie skargi kasacyjnej może mieć miejsce po upływie czasu znacznie przekraczającego termin 14-dniowy, w praktyce nie powoduje zawieszenia wpłaty kary.

W przypadku administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK na podstawie innych ustaw, poddanych kontroli sądów administracyjnych, są one wymagalne w momencie w którym upłynął termin na uiszczenie kary wynikającej z decyzji Prezesa UOKiK, która stała się prawomocna bądź ostateczna, w rozumieniu art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) - pisze pod koniec lipca Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przypomnijmy, Prezes Rady Ministrów powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 27 stycznia 2020 roku.

Urząd został utworzony w 1990 r. jako Urząd Antymonopolowy, następnie przekształcony w UOKiK w 1996 r.

Z danych prezesa UOKiK wynika, że w latach 2015-2022 nałożono w sumie 1 255 kar.

Szczegóły poniżej w tabeli. Wykaz zawiera wyłącznie dane z prawomocnych bądź ostatecznych decyzji i wpłaconych z tego tytułu kar.

Wykaz kar nałożonych przez UOKiK w latach 2015-2022.

Tabelę można również pobrać klikając TUTAJ.