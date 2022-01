UOKiK w sprawie parkingów: Kara za wprowadzanie konsumentów w błąd

Ze skarg wynikało, że opłata dodatkowa dla parkujących (200 zł) nakładana była, gdy konsument nie pobrał biletu, tymczasem nie było wyraźnego komunikatu o konieczności pobrania biletu.

- Przyglądam się praktykom parkingowych naciągaczy od wielu miesięcy i moje zaniepokojenie szczególnie budzą miejsca postojowe przy szpitalach i przychodniach – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Miejsca postojowe parkingu znajdują się przy pl. Hirszfelda 14 we Wrocławiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Dolnośląskiego Centrum Onkologii i są usytuowane w pasie drogi. Banery reklamowe informują, że klienci apteki znajdującej się naprzeciwko parkingu mogą parkować do 20 minut za darmo. Na postoju nie zainstalowano parkometru, jak również nie ma osoby obsługującej.

Tymczasem w regulaminie, na oddalonych od płyty parkingu tablicach, których nie można odczytać bezpośrednio z samochodu, drobnym drukiem znajduje się dodatkowy warunek - bezpłatne korzystanie jest możliwe po wcześniejszym pobraniu biletu od pracownika pobliskiej myjni. Ze skarg wynikało, że opłata dodatkowa (200 zł) nakładana była, gdy konsument nie spełnił wspomnianego warunku (o którym zazwyczaj nie wiedział) i nie pobrał biletu. Od 2018 r. przedsiębiorca regularnie występuje do konsumentów z wezwaniami do wniesienia ww. opłaty.

Funkcjonowanie parkingu wzbudziło wątpliwości Prezesa UOKiK, który dwukrotnie wystąpił do Łukasza Zbróga o podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w zakresie oznakowania parkingu. Wezwania do czytelniejszego oznaczenia przestrzeni nie spotkały się z pozytywną reakcją przedsiębiorcy. Nie wprowadził on żadnych zmian - ani w oznakowaniu parkingu, ani w zapewnieniu jego należytej obsługi.

W latach 2018-2021 konsumenci regularnie występowali do przedsiębiorcy z reklamacjami, w których kwestionowali nałożoną na nich ww. opłatę dodatkową. Prezes UOKiK ustalił, że część z nich została uwzględniona, jednak przedsiębiorca rozstrzygał o tym w niejasny sposób. - Brakowało uczciwego i rzetelnego traktowania konsumentów, którzy zgłosili reklamację i byli w stanie udowodnić, że zrobili zakupy w aptece. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien umożliwić konsumentom złożenie wyjaśnień i uwzględniać reklamacje – tłumaczy Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.