Upadłość spółdzielni mleczarskiej Bielmlek. NIK ma zastrzeżenia

Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim powstała w 1954 roku. W 1989 roku Spółdzielnia przekształciła się w samodzielny podmiot gospodarczy, a w 1993 roku przyjęła nazwę „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim. Na 31 grudnia 2019 roku liczba członków Spółdzielni wynosiła 897 rolników (dostawców mleka), stan zatrudnienia wynosił natomiast ok. 100 osób. Prezesem Zarządu „Bielmlek” SM od 1998 roku z przerwami był Tadeusz Romańczuk, w latach 2015 – 2019 senator RP oraz w latach 2018 – 2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. SM „Bielmlek” 2 czerwca 2017 r. podpisała z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa innowacyjnej linii do produkcji mleka oraz serwatki w proszku w „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim. Zgodnie z tą umową kwota zaciągniętej pożyczki wyniosła 68 mln 309 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji wynosić miał ponad 115 mln zł.

Kredyty SM Bielmlek

W latach 2018-2019 SM „Bielmlek” zawarł z BOŚ trzy umowy kredytowe (z czego jedna była trzykrotnie aneksowana) m.in. na pokrycie kosztów inwestycji. Bank 30 sierpnia 2019 r. udzielił kredytu (aneks nr 2 do jednej z umów) Spółdzielni w wysokości 53 mln zł. W związku z udzielonym kredytem Bank zobowiązał ją do dostarczenia programu naprawy gospodarki miesiąc po udzieleniu finansowania, tj. do 28 września 2019 r. Następnie 6 września 2019 r. Bank zawarł z SM „Bielmlek” kolejny aneks do wcześniejszej umowy na podstawie którego akceptacja ww. programu naprawy gospodarki stała się warunkiem koniecznym do dalszego przedłużenia części z udzielonego finansowania (10 mln zł). W wyniku braku akceptacji przedłożonego przez Spółdzielnię programu została ona zobowiązana do spłaty 10 mln zł do 28 września 2019 r. W konsekwencji m.in. braku spłaty tego zobowiązania, BOŚ 15 listopada 2019 r. wypowiedział umowę kredytu z 30 sierpnia 2019 r., tj. po 77 dniach od jego udzielenia.

KOWR nie był właściwie przygotowany do stosowania instrumentów finansowych wsparcia rolnictwa, które stanowiły jedno z jego ustawowych zadań. Ośrodek, udzielając 30 sierpnia 2019 r. gwarancji spłaty kredytu (do 30 mln zł) nie posiadał żadnych regulacji dotyczących udzielania takich instrumentów. Wobec braku jakichkolwiek procedur, KOWR przed udzieleniem gwarancji nie dokonał analizy ryzyka udzielenia gwarancji, w tym oceny zdolności do spłaty zadłużenia zaciągniętego przez Spółdzielnię w BOŚ. Dyrektor KOWR wyraził zgodę na ustanowienie przez „Bielmlek” zabezpieczeń gwarancji kredytowej do 6 września 2019 r. tj. po 7 dniach od udzielenia przez KOWR gwarancji. Nie upewnił się czy ustanowienie hipoteki umownej i zastawu rejestrowego w tym terminie jest możliwe. Ośrodek nie weryfikował również danych w Księgach Wieczystych o obciążeniach nieruchomości oraz w Sądowym Rejestrze Zastawów o obciążeniach majątku ruchomego Spółdzielni stanowiących zabezpieczenie udzielonej gwarancji kredytowej. W konsekwencji zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej nie zostało ustanowione w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą, nie osiągnięto również wynikającej z umowy zastawu rejestrowego najwyższej sumy zabezpieczenia. Powyższe naraziło KOWR na brak możliwości zaspokojenia wierzytelności od SM „Bielmlek” z tytułu wypłaty 30 mln zł gwarancji.

Zajęcia komornicze w SM „Bielmlek”

Ww. zajęcia komornicze m.in. na nieruchomościach SM „Bielmlek” dokonane zostały w dniach 19 i 22 sierpnia 2019 r. w związku z postępowaniem egzekucyjnym w sprawie zapłaty wymagalnego zobowiązania w wysokości ponad 425 tys. zł. Wartość zajętych nieruchomości według wyceny na dzień 16 sierpnia 2019 r. wynosiła 49,9 mln zł.

CBA w spółdzielni mleczarskiej

Dodatkowo sytuację skomplikowały wydarzenia, które miały miejsce w listopadzie 2019 roku. Wówczas to po raz pierwszy do siedziby Spółdzielni oraz m.in. do domu Prezesa weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne w celu zabezpieczenia dokumentów. W kolejnych latach kiedy prowadzone było postępowanie sanacyjne i upadłościowe funkcjonariusze CBA kilkukrotnie zjawiali się w siedzibie Spółdzielni oraz przesłuchiwali w charakterze świadków pracowników i osoby z nią związane. Natomiast 20 października 2021 r. CBA zatrzymało Prezesa SM „Bielmlek” oraz dwóch jego współpracowników. Sąd ostatecznie nie przychylił się do wniosku Prokuratury o tymczasowe aresztowanie Prezesa Spółdzielni i zmienił środek zapobiegawczy na środki nieizolacyjne.

Zarzuty NIKu

NIK zwraca uwagę, że wdrożone przez państwo instrumenty pomocy członkom Spółdzielni były nieefektywne, ponieważ zasadniczo zostały wykorzystane na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Natomiast w sytuacji udzielania ich na etapie prowadzenia sanacji w znaczącym stopniu mogłoby umożliwić osiągnięcie celu postępowania restrukturyzacyjnego poprzez poprawę sytuacji ekonomicznej SM „Bielmlek” i przywrócenie jej zdolności do wykonywania zobowiązań, a w dalszej perspektywie kontynuację działalności Spółdzielni.

W związku z upadłością główni wierzyciele (NFOŚiGW, BOŚ SA i KOWR) stracili łącznie ponad 83 mln zł, tj. 51,3% uznanych wierzytelności (należność główna bez odsetek).

Wartość utraconych środków przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 67,6 mln zł, w tym:

- NFOŚiGW – 43 856 242,26 zł należności głównej, tj. 63,6% uznanej wierzytelności,

- KOWR – 23 742 759,83 zł należności głównej, tj. 78,5% uznanej wierzytelności.

BOŚ, którego większościowymi akcjonariuszami (ponad 63% akcji) są jednostki sektora finansów publicznych, utracił 15 722 707,15 zł należności głównej, tj. 24,9% uznanej wierzytelności.

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK dostrzega potrzebę dokonania zmian w przepisach regulujących zasady udzielania gwarancji i poręczeń przez państwowe osoby prawne oraz w zakresie wzmocnienia pozycji podmiotów publicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych w których znaczącą część wierzytelności stanowią środki jednostek sektora finansów publicznych.