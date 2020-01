W 2018 roku podatku CIT nie zapłaciły m.in. sieci Auchan, Tesco i Intermarche

Zgodnie z zestawieniem podatników CIT według Ministerstwa Finansów, na 36 podmiotów handlu detalicznego, aż 10 nie wykazuje żadnego dochodu, a co za tym idzie należny podatek wynosi w ich przypadku zero.

Dziesięciu największych płatników podatku dochodowego od firm (CIT) odprowadziło do fiskusa w 2018 roku 7,5 miliarda złotych. Sześciu z nich to firmy kontrolowane przez państwo.



W 2018 roku sieci handlowe wypracowały 231 miliardów złotych przychodów, ale tylko 8,4 mld zł zysku brutto, co przyniosło zaledwie 1,6 mld zł podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatku CIT nie zapłaciły m.in. Auchan, Tesco, Makro Cash and Carry, Stokrotka, Hebe, Drogerie Natura, Intermarche.

