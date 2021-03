W 2020 o 231 proc. wzrosła liczba spraw prawno-legislacyjnych w biurze rzecznika MŚP

W 2020 r. roku Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadziło ponad 6200 spraw w obronie przedsiębiorców. To wzrost o 165 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. - Obecnie spływa do nas 500 wniosków w tygodniu – powiedział podczas konferencji Adam Abramowicz, rzecznik i małych przedsiębiorców.

Liczba korespondencji w ramach prowadzonych spraw wyniosła w 2020 r. niemal 15 tys. w porównaniu z 5,5 tys. w roku 2019 r. W ubiegłym roku w skład Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP wchodziły 274 organizacje (163 rok wcześniej). Odbyło się aż 120 posiedzeń Zespołów Roboczych w ramach Rady Przedsiębiorców.

W Wydziale Interwencyjno-Procesowym oraz w czterech oddziałach terenowych zarejestrowano 2831 spraw. To wzrost o 153% w stosunku do roku poprzedniego.

- Statystyki pokazują jasno, że rok 2020 był rekordowy w naszej działalności. Związane jest to z tym, że ilość problemów przedsiębiorców z urzędami, i nie tylko, jest bardzo duża – mówił o interwencjach Wydziału Interwencyjno-Procesowego Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

W zeszłym roku powstała także Rada Konsultacyjna, w skład której wchodziło 57 firm członkowskich.

- Aby rozszerzyć kontakt z przedsiębiorcami postanowiliśmy założyć Radę Konsultacyjną przy Rzeczniku MŚP, która składa się z 16 zespołów. Jeden na każde województwo. W ich skład mają wchodzić firmy małe i średnie, ale też duże, ponieważ chcemy mieć bezpośredni kontakt z samymi przedsiębiorcami. W 2020 r. udało nam się założyć pięć takich zespołów. Obecnie mamy ich już dziewięć, które tworzy 119 firm członkowskich - dodał Jacek Cieplak.

W zeszłym roku w Wydziale Prawno-Legislacyjnym podjęto 3371 spraw. To wzrost o 231% względem roku 2019.

- Liczba spraw w Wydziale Prawno Legislacyjnym wzrosła lawinowo w 2020 roku i wzrasta nadal. Około 70 proc. spraw pochodzi z wniosków związanych z lockdownem i zamknięciami poszczególnych branż, a 30 proc. to sprawy związane z przedsiębiorczością - podkreślił dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP.