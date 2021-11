W grudniu wracają obostrzenia. W sklepach 1 osoba na 15 mkw.

Na poniedziałek na godz. 11 zwołany został sztab kryzysowy. Po spotkaniu zorganizowano konferencję prasową.

- Sytuacja od kilku dni jest alertowa. Game changerem jest nowa mutacja wirusa, który został nazwany Omicronem. Spodziewaliśmy się, że będą powstawały nowe warianty wirusa. Ten nowy wariant zawiera ok. 30 nowych mutacji. Taka modyfikacja może oznaczać większą zaraźliwość - powiedział dyrektor NIZP-PZH Grzegorz Juszczyk.

- Podstawową rekomendacją jest szczepienie, bo możemy zyskać tarczę przed działaniem nowego wirusa - dodał Adam Niedzielski, minister zdrowia.

W związku z tą sytuacją i nowym ryzykiem przygotowano pakiet alertowy obostrzeń. Ma dwa elementy.

1. Uszczelnienie granic – zakaz lotów do siedmiu krajów Afryki m.in. RPA.

2. Zmiana zasad dla które podróżują do Polski z krajów spoza strefy Schengen. Wydłużenie kwarantanny do 14 dni. Zwolnienie z tej kwarantanny może mieć miejsce od 8 dnia po wykonaniu testu.

Poza tym wprowadzone zostaną ograniczenia krajowe.

1. Wszystkie obiekty, które dotąd mogły być zapełnione w 70%, będą mogły być zapełnione w 50%. To dotyczy gastronomii, hoteli, instytucji kultury, kościołów. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach.

2. Zgromadzenia i uroczystości - obecnie może w nich uczestniczyć 150 osób, a będzie mogło 100.

3. Wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit zostanie obniżony z 500 osób do 250 osób.

4. Siłownie, centra fitness i inne obiekty sportowe w których obecnie może przebywać jedna osoba na 10 m2 - limit zostanie podniesiony do 1 osoby na 15 m2

Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

Minister zdrowia dodał, że przedsiębiorcy powinni korzystać z regulaminów, aby prosić klientów o okazanie paszportów covidowych i w ten sposób przestrzegać limitów. Obowiązek spełnienia limitów będzie należało do organizatorów imprez czy właścicieli sklepów i knajp, zaś inspektorat będzie to kontrolował.

- Podzielam stanowisko mówiące o większym wykorzystaniu paszportów COVID w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego - podkreślił.

- Zostanie zwiększona liczba kontroli przedsiębiorców. Jeśli limity osób będą przekroczone, to siłą rzeczy jest to podstawa do wręczenia odpowiedniej kary czy mandatu dla prowadzącego działalność gospodarczą – zapowiedział szef MZ Adam Niedzielski.