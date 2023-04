W Kauflandzie będzie strajk pracowników? Jest oświadczenie sieci

Zapadła decyzja o wszczęciu sporu zbiorowego w Kauflandzie. Czy to doprowadzi do strajku?

25 tys. zł kary za ujawnienie wewnętrznych informacji Kauflandu?

„Kaufland Polska odwołał spotkanie, nie odpowiedziano na nasze pismo w tej sprawie.Oczekuje się od nas podpisania umów z karami w wysokości 25.000 zł za ujawnienie spraw, które Kaufland uzna za poufne. Nie możemy tego podpisać, to nielegalne i mogłoby utrudnić nam dodatkowo informowanie członków o sprawach pracowniczych. Przed chwilą zapadła decyzja o wszczęciu sporu zbiorowego, która może zakończyć się strajkiem” - informują związkowcy z Kauflandu.

Zdaniem Wojciecha Jendrusiaka, Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie, brak jest podstaw prawnych do uzależniania kontaktów z organizacją związkową od zawierania przez przedstawicieli związku umów cywilnoprawnych, których podyktowana przez pracodawcę treść objęta jest sankcjami w postaci wysokich, pieniężnych kar umownych.

OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie informuje, że pracodawca, pozostając w zgodzie z prawem, nie może stosować szantażu, według którego albo działacze związkowi zawrą z nim umowy o zachowaniu poufności o treści swobodnie sformułowanej przez Pracodawcę albo nie zostaną dopuszczeni do rozmów. Takie działanie jest niedopuszczalne.

- Przedstawiliśmy stosowne oświadczenia, które w sposób adekwatny zabezpieczają interesy Pracodawcy, spółka jednak nie zareagowała, a w konsekwencji do spotkania nie doszło - dodaje.

- Nie odwołaliśmy spotkania z przedstawicielami Związku i nie pozostawiliśmy pisma Związkowców dotyczącego spotkania bez odpowiedzi. Przychylając się do prośby Związku Zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy, zaprosiliśmy jego przedstawicieli na spotkanie, które miało odbyć się 3 kwietnia w centrali firmy we Wrocławiu. Dołożyliśmy starań, aby zgodnie z życzeniem Związku spotkanie odbyło się w możliwie najkrótszym terminie, jeszcze przed nadchodzącymi świętami. Wyznaczona data została pisemnie potwierdzona przez Związek Zawodowy, otrzymaliśmy także listę uczestników – reprezentantów strony społecznej. Niestety z powodu niestawienia się przedstawicieli Związku, spotkanie nie doszło do skutku. Nie zostaliśmy w żaden sposób wcześniej poinformowani, że organizacja nie pojawi się na spotkaniu. Chcielibyśmy również podkreślić, że dokumenty, o których podpisanie prosiliśmy przedstawicieli organizacji związkowej, miały na celu tylko i wyłącznie ochronę poufnych informacji pracodawcy, o których byłaby mowa w trakcie spotkania - napisano w oświadczeniu sieci.

Związkowcy chcą 1000 zł podwyżki dla każdego pracownika Kauflandu

Związkowcy domagają się zwiększenia zatrudnienia, realnego wzrostu wynagrodzeń o 1000 zł dla każdego pracownika, podniesienia kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz rekompensat dla kobiet dyskryminowanych płacowo po urlopach macierzyńskich.

Rokowania odbędą się w kwietniu. Jeżeli strony się nie dogadają wtedy do negocjacji włączy się mediator wyznaczony przez ministra pracy.