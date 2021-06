W PiS zielone światło dla uszczelnienia zakazu handlu w niedziele

Zakaz handlu zostanie uszczelniony; fot. shutterstock

W Sejmie pojawi się nowelizacja zakazu handlu tak, by ukrócić proceder otwierania sklepów na placówkę pocztową. - Tu powinna być zasada: wszyscy albo nikt - mówił Janusz Śniadek z PiS w programie "Money. To się liczy", dodając, że każda furtka, która by się pojawiła, mogłaby być nadużywana.

Poseł wyjawił, że w PiS jest zielone światło dla takiego uszczelnienia zakazu handlu.

Przypomnijmy, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

12 czerwca pisaliśmy, że w związku z wcześniejszymi wypowiedziami posła zapytaliśmy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii o plany modyfikacji ustawy. - Obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne nad zmianami w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni - odpowiada nam krótko resort.

Ale czy po wakacjach się to zmieni?