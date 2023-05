W przyszłym roku kolejna podywżka płacy minimalnej. Ile wyniesie?

Do 15 czerwca Rada Ministrów ma czas na przedstawienie swojej propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Jednak już wiadomo, że nie może być ono niższe niż 4254,40 zł. To wzrost o blisko 20 proc., czyli o 709,4 zł brutto. Oznacza to wyraźne spłaszczenie siatki płac.