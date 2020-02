W sklepie będziemy płacić kaucję za opakowania. Zwrotu możemy dokonać w miejscu zakupu

Opakowania będą mogły być zwracane w jednostkach handlowych oraz innych punktach zbierania; fot. shutterstock

System kaucyjny ma objąć zarówno wybrane opakowania jednorazowe jak i wielokrotnego użytku. Klient w sklepie oprócz ceny produktu będzie musiał wnieść również kaucję, która będzie mu zwracana podczas zwrotu opakowania. Opakowania będą mogły być zwracane w jednostkach handlowych oraz innych punktach zbierania, w tym punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Posłanka Katarzyna Osos napisała interpelację poselską ws. proponowanych przez Ministerstwo Klimatu rozwiązań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów i systemu kaucyjnego.

Czytamy w niej: "Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej producenci m.in. produktów w opakowaniach będą finansować zbieranie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych na poziomie znacznie wyższym niż ma to miejsce obecnie. Pozyskane w ten sposób środki mają wypełnić lukę inwestycyjną i stworzyć sprawnie działający system odzysku surowców wtórnych. (...) Wiemy, że Ministerstwo Klimatu analizuje różne warianty wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Promowane będą opakowania mające jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko czy nadające się do recyklingu bez konieczności stosowania skomplikowanych technologii ich przetwarzania. Przewiduje się też tzw. system kaucyjny polegający na tym, że mieszkańcy będą mogli zwrócić np. do sklepu plastikowe czy szklane opakowania i otrzymać za nie zwrot pobranej wcześniej kaucji."

Posłanka pyta:

- Dlaczego na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo na temat tego, jak w praktyce ma wyglądać system kaucyjny?

- Jakie będą koszty systemu kaucyjnego i czy to nie obciąży dodatkowo branży handlowej?

- Czy proponowane rozwiązania kosztami będą skutkować tylko dla przedsiębiorców, handlowców i konsumentów?

-Jaki wkład finansowy w ten projekt (dobry z uwagi na troskę o środowisko) będzie miał budżet państwa?

- Czy rozszerzona odpowiedzialność producentów, zobowiązująca przedsiębiorców wprowadzających na rynek określone produkty w opakowaniach, nie spowoduje dodatkowego obciążenia przedsiębiorców? Czy z tego tytułu mogą liczyć na jakiekolwiek ulgi?